Giletti: "Famosissimo calciatore di Inter o Milan ha picchiato una ragazza, ho il video". Scatta il toto-nome

Rivelazione choc del conduttore durante l'ultima puntata de "Lo stato delle cose" su Rai 3: "Botte a una ragazza in un locale milanese". L'episodio si sarebbe verificato a gennaio.

Sabato scorso è sceso in campo con un segno rosso sul viso, simbolo dell’impegno del mondo del calcio nella lotta a ogni tipo di violenza sulle donne. Eppure, secondo Massimo Giletti, si sarebbe reso protagonista a sua volta di un episodio gravissimo e sconsiderato: delle botte a una ragazza nel privé di un noto locale milanese. Chi è il calciatore “famosissimo”, un big di una squadra di Milano – l’Inter o il Milan? – che, secondo il conduttore, in evidente stato di alterazione ha picchiato la giovane? Sui social, dopo le clamorose rivelazioni nel corso dell’ultima puntata de “Lo stato delle cose” su Rai 3, è già scattato il toto-nome.

Violenza sulle donne: l’annuncio di Giletti sul famoso calciatore

Giletti aveva preannunciato la sconvolgente rivelazione nel promo della puntata, diffuso anche sui social: “Quello che è importante è che noi racconteremo quello che è successo all’interno di un noto locale milanese in una notte di gennaio. C’entra un famosissimo giocatore di una squadra di Milano, molto importante, che ha tenuto una serie di comportamenti gravissimi. Chi è? Lo scopriremo”. Un annuncio formulato con stile e tono incalzanti. In realtà nel corso della trasmissione il nome del famosissimo calciatore non è stato fatto. Ma potrebbe essere diffuso nelle prossime puntate.

Il video choc delle botte a una ragazza in un noto locale di Milano

Durante la trasmissione, infatti, Giletti ha raccontato di essere stato contattato da una persona che gli ha portato un filmato, facendoglielo vedere. “Vi racconto cosa ha visto”, ha detto il conduttore. “Nelle immagini si vede questo calciatore che colpisce in modo violento una ragazza, che finisce su un tavolo. Poi viene rialzata e lui, lo stesso giocatore in evidente stato di alterazione, tenta di colpirla di nuovo. E ancora – ha aggiunto Giletti – si vedono altre immagini, in cui il calciatore sfascia un muro e fa altre cose“. Di chi si tratta? Ma soprattutto: perché non è stato mandato in onda il filmato?

Inter o Milan, chi è il violento del filmato choc? Social impazziti

Giletti ha fornito una spiegazione: “Abbiamo preso una linea comune, la decisione aziendale è quella di non farvi vedere il video perché dobbiamo fare degli accertamenti. Andremo avanti però, perché se in campo ti metti il simbolo rosso sul volto e poi fai queste cose, vuol dire che sei poco adatto a questo sistema”. Sui social le indagini sono già scattate. “Se ha giocato l’ultima partita, la lista si restringe a 32 giocatori”. Oppure: “Ancora meno: quanti possono essere definiti famosissimi, dall’una e dell’altra parte?“. E giù ancora nomi, sospetti e accuse. La “partita” potrebbe essere solo agli inizi.