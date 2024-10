Massimo Giletti e il presunto flirt con la Goggia: "Sofia donna straordinaria, ma come diceva Agnelli..."

Il giornalista e conduttore televisivo è tornato a parlare del chiacchierato legame con la campionessa di sci pronta a tornare in pista dopo il brutto infortunio del febbraio scorso

Massimo Giletti e Sofia Goggia, le voci sulla presunta relazione tra il conduttore e la campionessa di sci si rincorrono da tempo, ma senza delle vere e proprie conferme, se non quelle arriva da foto insieme, seppur mai in atteggiamenti eloquenti. A tornare sull’argomento provando a fare chiarezza è lo stesso conduttore appena rientrato in Rai, che si è confessato in una lunga intervista, toccando anche il suo lato sentimentale e, inevitabilmente, il rapporto con Sofia.

Massimo Giletti si confida

Dopo le paparazzate, le fotografie, le indiscrezioni e le voci che si rincorrono ormai da un paio di anni, Massimo Giletti parla per la volta apertamente del rapporto con Sofia Goggia. Il giornalista e conduttore tv, tornato di recente in Rai con il nuovo programma Lo Stato delle Cose in onda su RaiTre, si è confidato al settimanale Gente. Un’intervista che tra i temi ha, inevitabilmente, avuto anche quello del presunto flirt con la campionessa di sci.

Sofia pronta a tornare in pista dopo l’infortunio

Da sempre riservato sulla propria vita privata, Giletti per una volta si è lasciato andare a dichiarazioni un po’ meno ermetiche del solito, confermando un rapporto non banale con la campionessa bergamasca. Nelle ore in cui la Goggia ha annunciato la fine dell’incubo e il ritorno in pista dopo la frattura di tibia e malleolo in allenamento che l’ha costretta a fermarsi per otto mesi, il conduttore, pur continuando a mantenere il riserbo sulla relazione, qualche indizio lo ha concesso.

L’ammissione di Giletti

“Sì, non sono single“, ha esordito Giletti parlando della propria vita privata: “C’è qualcuno e me lo tengo stretto. Della mia vita privata non ho mai parlato, ma posso dire che, sì, c’è una persona importate e a cui tengo molto. Come lo vivo questo rapporto speciale? Beh, quando il cuore va in un’unica direzione è giusto esporsi e vivere tutte le emozioni che ti regala”.

Giletti e il rapporto con Sofia Goggia

Interrogato sul fatto che, dopo le indiscrezioni, potesse essere proprio Sofia questa persona, il conduttore, in modo diplomatico, ha citato anche l’avvocato Gianni Agnelli: “Sofia è una ragazza straordinaria. Una donna intelligente e con qualità infinite. Ma io, come disse l’avvocato Agnelli e Minoli ‘parlo con le donne, non parlo di donne’. Il nostro rapporto è una cosa personale, non mi va di raccontarlo”.