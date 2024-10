Sofia Goggia annuncia il ritorno sugli sci: “Il recupero sta andando bene”. Ecco quando raggiungerà Brignone e le altre

Sofia Goggia è intervenuto al Media Day dell’Atomic annunciando che la prossima settimana dovrebbe tornare sugli sci: l’obiettivo è debuttare nella discesa di Beaver Creek il 14 dicembre

Sofia Goggia è pronta a tornare. La sciatrice azzurra sembra avere le idee chiare sul programma da seguire nelle prossime settimane e ormai la linea del traguardo sembra davvero in vista. L’azzurra è stata ospite del Media Day del marchio di sci Atomic nel quale ha svelato quale è il percorso che seguirà nelle prossime settimane.

Goggia: “Dalla prossima settimana sugli sci”

A Bergheim si è tenuto l’annuale media day dedicato agli sciatori legati al marchio Atomic che ha visto la presenza di tutti i migliori del mondo dello sci a cominciare da Mikaela Shriffrin. Presente anche Sofia Goggia che ha svelato quali sono i suoi piani per le prossime settimane: “Il piede sta andando molto bene in termini di recupero. Ho fatto la miglior scelta possibile vista la situazione e la prossima settimana dovrei tonare sugli sci, anche se resta da capire quali saranno le situazioni meteo. Poi partirò per Copper Mountain dove ci saranno delle settimana chiave per lavorare. L’obiettivo è quello di debuttare a Beaver Creek”.

Goggia: quando raggiungerà Brignone e le altre

Il calendario della Coppa del mondo femminile presenta un inizio dedicato soprattutto alle discipline tecniche e benché negli ultimi anni Sofia Goggia si sia dedicata con buon risultati anche al gigante, era facile pensare che il suo obiettivo fosse tornare a gareggiare quando cominceranno anche le gare di velocità. Il primo appuntamento è in programma proprio con la doppia tappa di Beaver Creek, negli Stati Uniti, dove sono in programma la discesa il 14 dicembre e il Super-G il giorno successivo. Prima di fare ritorno in Europa con il doppio super-G in programma a St. Moritz.

Per Federica Brignone e le altre componenti della squadra azzurra l’avventura comincia prima con la “Tigre” che aprirà la stagione con la sua disciplina preferita: il gigante in programma a Solden tra due settimane. Prima di una pausa di oltre un mese (non parteciperà agli slalom di Levi e Gurgl) e il ritorno in pista sulle nevi americane.

Mikaela Shriffrin e il ritorno della Vonn

La stagione dello sci alpino femminile si preannuncia ricca di temi importanti. La notizia del momento è il possibile ritorno alle gare di una leggenda dello sci come Lindsey Vonn che potrebbe togliere un po’ di attenzione alla sua connazionale Mikaela Shriffrin. La campionessa a stelle e strisce è reduce da una stagione pesantemente condizionata dagli infortuni e si candida come una delle favorite per la vittoria finale ma il ritorno della Vonn è intrigante: “Ho sentito parlare di questa possibilità solo da un paio di giorni. Non se so molto ma in questa stagione ci sono ritorni importanti. A Lindsey auguro il meglio. Il suo ritorno sarebbe una bella notizia. Significa che non soffre più fisicamente e che il suo corpo sta meglio”.