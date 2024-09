Sci alpino, Sofia Goggia: che fatica in palestra ma il rientro è ancora in dubbio. Brignone pronta a lanciare la sfida

Sofia Goggia continua a lavorare tantissimo per riuscire a tornare prima possibile sugli sci ma in questo momento i tempi di recupero restano incerti. Brignone è reduce da un inverno di “velocità” in Argentina

L’Italia dello sci alpino comincia a scaldare i motori. Non manca molto alla prima gara della stagione mentre la preparazione continua incessante. La squadra azzurra si è allenata sulle nevi di Ushuaia in Argentina approfittando dell’inverno sudamericano, mentre Sofia Goggia continua a lavorare in palestra per recuperar dall’ultima operazione.

Goggia senza limiti: l’allenamento è durissimo

Sofia Goggia continua a sudare in palestra, nell’ultimo video postato sulla sua pagina Instagram l’azzurra ha mostrato alcuni spezzoni del lavoro che sta facendo per riuscire a recuperare dall’ultimo intervento. L’azzurra scrive: “18 giorni post-operazione, sono molto felice”. Il lavoro continua ma i tempi di recupero per la bergamasca sono ancora incerti e fino a questo momento non è potuta ancora scendere in pista. La volontà è quella di essere pronta ai nastri di partenza della nuova stagione ma in questo momento la situazione non è ancora definita e il rischio di poter saltare qualche gara è una possibilità neanche tanto remota.

La preparazione in Argentina

Mentre Sofia Goggia continua il lavoro per poter essere ai nastri di partenza della prossima stagione, il resto della squadra ha effettuato una lunga preparazione in Argentina con il direttore tecnico Gianluca Rulfi che si è detto molto soddisfatto del lavoro fatto ad Ushuaia: “E’ stato un bell’inverno sudamericano. Siamo arrivati in Argentina con un inverno potente e la lasciamo nello stesso modo. Per fortuna le ragazze hanno avuto la possibilità di allenarsi con temperature basse, abbiamo svolto parzialmente il programma prefissato con un decina di giorni in più in pista rispetto all’anno scorso che non sono pochi. Le condizioni generali sono buone: Curtoni ha dimostrato di essere in chiaro recupero con molti passi avanti rispetto a un mese fa, Federica Brignone mi è sembrata in palla, autrice di buone prestazioni nei test in discesa. Bassino ha recuperato una buona condizione mentale. Un volta tornate in Italia ci concentreremo sul lavoro atletico prima di tornare sugli sci a ottobre”.

Brignone punta forte sulla discesa

Con Sofia Goggia ancora ferma ai box e in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero, le speranze della nazionale italiana sono tutte affidate a Federica Brignone, reduce da una stagione molto positiva. L’azzurra punta alla sua seconda coppa del Mondo e spera di continuare a mostrare i progressi fatti sulla scorrevolezza nella scorsa stagione. In gigante e supergigante l’azzurra è sempre stata un punto di riferimento grazie alla sua tecnica ma le ultime due stagioni sono andate proprio in direzione della libera che potrebbe darle una nuova arma per provare a dare l’assalto alla classifica generale.