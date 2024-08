Sofia Goggia, l'incontro coi "fans" mentre s'allena in bici diventa un video cult: "Vi voglio bene"

La campionessa di sci "beccata" durante un allenamento con la bici, in salita: le parole d'affetto da un gruppo di tifose offrono l'occasione per un video social subito virale.

Che mondo sarebbe senza fans? Se lo chiede Sofia Goggia, che oltre alla domanda – parafrasando un vecchio tormentone di Gigi Marzullo – offre pure la risposta: “Sicuramente più brutto e più freddo”. L’incontro con un gruppo di tifosi mentre si allenava in bici ha offerto l’occasione alla campionessa di sci per postare un video diventato immediatamente virale sui social. Migliaia e migliaia di visualizzazioni e numerosissime pure le reazioni. Del resto, ormai, oltre che sulle piste da sci, Sofia è una celebrità anche su Instagram, Facebook o X: qualsiasi cosa diffonda online è baciata da enorme successo.

Sofia Goggia e le fan durante la salita in bici

È la stessa Sofia a raccontare l’accaduto, con la consueta simpatia. “Allenamento in bici, salita, vado su pianino perché non è che proprio sia una ciclista. Cuore rischio sincope, fiatone non parliamone. Mi sorpassano delle macchine, tanto andavo a tre all’ora. Il tornante dopo le vedo ferme, scendono delle signore. ‘Sofia sei proprio te? Ada, te lo dis che l’era la Goggia’. Lo facciamo un selfie? Sì va bene”. Il tutto sulla salita verso Berbenno. “Che coincidenze”, l’espressione incredula e compiaciuta di una delle signore, che proprio non riesce a capacitarsi d’aver incontrato Sofia.

Selfie, sorrisi e fiatone sulla strada per Berbenno

La piacevole sosta con le sue appassionate ammiratrici dà l’occasione a Sofia per riprendere un po’ di fiato. E per proseguire nel racconto: “Io che uso questo attimo per ripigliarmi dallo sforzo e loro mi fanno: ‘No ma adesso dai, facciamo veloce perché ti stai allenando‘. Che bello. Che mondo sarebbe senza fans? Sicuramente molto meno ricco. Ciao fans”. E poi subito giù un video su Facebook: “Che mondo sarebbe senza Fans? Sicuramente più brutto e più freddo! Vi voglio bene e grazie del supporto, anche quando sono a rischio svenimento durante gli allenamenti in bici in salita. BaSCII”.

Il web applaude Sofia Goggia, campionessa vera

Numerosissimi, come anticipato, i commenti dei…fans. “Un giorno anche mio padre ti ha incontrata al mercato ad Alme e ha fatto un selfie con te, non riusciva ad usare il cellulare allora tu hai preso il suo cell e avete fatto la foto. Lui tutto contento quando è tornato, tutto esaltato a farci vedere il selfie. Grazie Sofia Goggia per la tua umanità”, la testimonianza di una tifosa. “Anche noi felici di incontrarti a Roma”, scrive un’altra follower. “Grande Sofia, io stamattina ti ho servito spremuta e caffè proprio a Berbenno. Sei stata gentilissima, disponibile e tanto bella“, scrive Cinzia la barista. “Non basta essere bravi per avere i fans, bisogna meritarli con comportamenti genuini come il tuo”, sottolinea Manolo.