Goggia, segnali verso il rientro: “Inizio a sentirmi carica”. Brignone, no al paragone con Sinner: “Siamo diversi”

La stagione dello sci alpino sta per cominciare: a fine stagione sono previste le prime gare con Federica Brignone che sarà ancora una volta il punto di riferimento e Sofia Goggia che corre verso il recupero

Sofia Goggia continua a stringere i denti per tornare il più presto possibile sulle piste da sci. L’infortunio al piede però si è rivelato molto complesso e per l’azzurra non è stato facile il lungo percorso di recupero. E’ già cominciata, almeno dal punto di vista degli allenamenti sulla neve, la stagione di Federica Brignone che si è raccontata in una lunga intervista con Federico Buffa nel programma Talks.

Goggia: “Meglio anche mentalmente”

Un percorso lunghissimo documentato da video e storie su Instagram, Sofia Goggia sin dopo l’infortunio ha cercato in maniera quasi quotidiana il rapporto con i suoi tanti fan. Per la campionessa bergamasca è stato anche un modo per riuscire a superare l’ennesimo trauma, non solo fisico, di una carriera costellata di infortuni. Ma ora sembrano arrivare dei segnali molto incoraggianti anche se una timeline sul rientro ancora non c’è. Le ultime storie Instagram però lasciano ben sperare: “Oltre ai carichi fisici – ha scritto Sofia – inizio a sentimi carica, positivamente anche a livello mentale dopo mesi difficili”.

Brignone e il paragone con Sinner

Chi invece è sicura di cominciare la stagione nelle migliori condizioni è Federica Brignone. L’azzurra, insieme alle compagne dii squadra, è reduce dall’esperienza a Ushuaia giudicata dai tecnici molto positivi. La sciatrice azzurra si è raccontata in una lunga intervista a Federico Buffa per il programma Talks in cui ha parlato anche del paragone con Jannik Sinner: “E’ impossibile paragonarci. Io sono molto diversa da lui, che so quanto fosse bravo da bambino quando vinceva nel tennis a livello internazionale prima di scegliere il tennis. Io sono meno quadrata, non sono una killer dal punto di vista sportivo e ho bisogno di fare le cose che mi piacciono. Gli anni in cui me ne sono privata sono stati quelli in cui ho reso di meno”.

Coppa del Mondo, il calendario: si comincia a Soelden

Mancano ancora oltre 20 giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo che apre ufficialmente i battenti in Austria e in particolare a Soelden con il primo slalom gigante e la prima caccia al podio per Federica Brignone. Difficile vedere ai nastri di partenza invece in questa gara Sofia Goggia che ad oggi non ha praticamente avuto nessun contatto con la neve. Poi il circo si sposta a Levi in Finlandia e a Gurgl in Austria per due prove di slalom in programma il 16 e il 23 novembre. Una data per il rientro di Sofia potrebbe essere quella del 30 novembre con il gigante in programma negli Stati Uniti, o se la bergamasca volesse concentrarsi solo sulla velocità si potrebbe cerchiare la data della prima discesa in programma il 14 dicembre a Beaver Creek.