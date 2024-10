Lindsey Vonn come Hirscher? Spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Coppa del Mondo di sci

Dopo quelli ufficiali di Hirscher e Braathen, spunta l'ipotesi - sostenuta da alcuni indizi - di un clamoroso ritorno di Lindsey Vonn in Coppa del Mondo

A cinque anni dal ritiro, avvenuto nel 2019, Lindsey Vonn potrebbe tornare a gareggiare in Coppa del Mondo di sci. L’indiscrezione viene da Peter Lange, che sul sito Ski Racing Media ha raccolto i vari indizi che confermerebbero il clamoroso comeback della sciatrice quasi 40enne.

Quello della campionessa statunitense non sarebbe l’unico ritorno in Coppa del Mondo in questa stagione. Per quanto riguarda la competizione maschile si dovrebbero infatti rivedere anche Marcel Hirscher – anch’egli ritiratosi nel 2019 – e Lucas Braathen, che l’anno scorso non aveva partecipato per degli screzi con la Federazione norvegese.

Possibile ritorno in Coppa del Mondo per Vonn

A meno di un mese dall’inizio della Coppa del Mondo – previsto per il 26 ottobre – è spuntata una clamorosa ipotesi, ovvero quella del ritorno di Lindsey Vonn, campionessa statunitense quasi quarantenne – li compirà il prossimo 18 ottobre – capace di imporsi nella competizione in quattro occasioni (2008, 2009, 2010 e 2012) e ritiratasi nel 2019 dopo i tanti problemi sofferti alle ginocchia.

Gli indizi

A dare la clamorosa indiscrezione è stato Peter Lange sul sito Ski Racing Media, dove ha messo insieme tutti gli indizi che farebbero pensare al ritorno di Vonn. Il primo sarebbe il viaggio in Nuova Zelanda con i suoi storici partner. Viaggio fatto teoricamente motivi promozionali, ma che rappresenta anche una buona occasione per allenarsi, come tra l’altro già fatto a Sölden (indizio n°2).

Un altro indizio sarebbe l’operazione al ginocchio destro, con l’inserimento di una placca in titanio, per eliminare tutti i dolori di cui ha sofferto negli anni successivi al ritiro. L’ultimo indizio sarebbe la possibilità per Vonn di ricevere una wild card – cosa ancora non ufficializzata -, che le permetterebbe di non partire dal fondo della start-list ma dopo i primi 30 pettorali, potendo usufruire così di una pista meno rovinata.

Anche Hirscher e Braathen pronti a rimettersi gli sci

Quello eventuale della Vonn non sarebbe l’unico importante ritorno in occasione della prossima Coppa del Mondo. Sugli sci infatti si rivedrà anche Marcel Hirscher – ritiratosi come la Vonn nel 2019 -, che, dopo aver vinto otto edizioni consecutive della competizioni tra il 2012 e il 2019, tornerà a indossare nuovamente il pettorale, anche se non con la bandiera austriaca con la quale eravamo abituati a vederlo, bensì quella olandese, paese d’origine della madre.

Oltre a Hirscher tornerà anche Lucas Braathen, che come l’austriaco cambierà federazione passando a quella brasiliana, dopo che l’anno scorso non aveva gareggiato proprio a causa degli attriti avuti con la federazione norvegese che rappresentava.