La Coppa del mondo di sci alpino maschile 2021-22 prevede complessivamente 37 gare. In calendario ci sono: 9 slalom a pali stretti, 1 slalom parallelo e 1 in notturna; 8 slalom giganti, 7 SuperG e 11 discese. In programma anche uno slalom parallelo. La stagione parte da Soelden in Austria il 24 ottobre e si concluderà a Courchevel in Francia il 20 marzo 2022. Ci sono appuntamenti irrinunciabili come Garmisch, Kitzbuhel, Adelboden ma anche tante tappe in Italia come il doppio appuntamento con le piste veloci della Val Gardena, le discipline tecniche in Alta Badia, lo slalom di Madonna di Campiglio e discesa+SuperG a Bormio tutte concentrate nel mese di dicembre. Anche lo sci come tutti gli altri sport rischia un pesante ridimensionamento a causa dell’emergenza Covid per cui non ci sarà da sorprendersi se le date saranno modificate.

Date delle gare di Coppa del mondo di sci alpino maschile 2021-22

Data Località Naz Specialità 24/10/2021 Soelden AUT Slalom Gigante 14/11/2021 Lech / Zuers AUT Slalom parallelo 26/11/2021 Lake Louise CAN Discesa 27/11/2021 Lake Louise CAN Discesa 28/11/2021 Lake Louise CAN Super-G 03/12/2021 Beaver Creek USA Super-G 04/12/2021 Beaver Creek USA Discesa 05/12/2021 Beaver Creek USA Super-G 11/12/2021 Val d’Isere FRA Slalom Gigante 12/12/2021 Val d’Isere FRA Slalom 17/12/2021 Val Gardena/Groeden ITA Super-G 18/12/2021 Val Gardena/Groeden ITA Discesa 19/12/2021 Alta Badia ITA Slalom Gigante 20/12/2021 Alta Badia ITA Slalom Gigante 22/12/2021 Madonna di Campiglio ITA Slalom 28/12/2021 Bormio ITA Discesa 29/12/2021 Bormio ITA Super-G 06/01/2022 Zagabria CRO Slalom 08/01/2022 Adelboden SUI Slalom Gigante 09/01/2022 Adelboden SUI Slalom 14/01/2022 Wengen SUI Discesa 15/01/2022 Wengen SUI Discesa 16/01/2022 Wengen SUI Slalom 21/01/2022 Kitzbuehel AUT Discesa 22/01/2022 Kitzbuehel AUT Discesa 23/01/2022 Kitzbuehel AUT Slalom 25/01/2022 Schladming AUT Slalom in notturna 26/02/2022 Garmisch-Partenkirchen GER Slalom 27/02/2022 Garmisch-Partenkirchen GER Slalom 05/03/2022 Kvitfjell NOR Discesa 06/03/2022 Kvitfjell NOR Super-G 12/03/2022 Kranjska Gora SLO Slalom Gigante 13/03/2022 Kranjska Gora SLO Slalom Gigante 16/03/2022 Courchevel/Meribel FRA Discesa 17/03/2022 Courchevel/Meribel FRA Super-G 19/03/2022 Courchevel/Meribel FRA Slalom Gigante 20/03/2022 Courchevel/Meribel FRA Slalom

Dove vedere le gare di sci alpino in tv e streaming

La coppa del mondo di sci si può vedere su Dazn che copre tutte le tappe del calendario. Per sottoscrivere l’abbonamento clicca qui

Le gare sono visibili anche sui canali tematici della Rai e in streaming anche su RaiPlay.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2021 12:44