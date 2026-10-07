Date e orari delle gare di coppa del mondo di sci alpino maschile 2026-27 e dove vederle in tv

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27 prevede complessivamente 42 gare. In calendario ci sono: 10 discese, 10 Super G, 10 giganti, 11 slalom. La stagione parte, come ormai da tradizione, da Sölden in Austria il 25 ottobre e questa volta si conclude a Sun Valley il 25 marzo 2027. Dopo il via a Sölden, il calendario prevede gli slalom di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria), poi a stretto giro, ben 6 gare in America tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Rientro in Europa in Val d’Isere e quindi in Italia con l’ormai consolidato calendario che comprende ben 4 tappe tutte a dicembre: il doppio appuntamento con le piste veloci della Val Gardena, due giganti in Alta Badia, lo slalom natalizio di Madonna di Campiglio e fine d’anno a Bormio con le gare di velocità. L’anno nuovo inizia invece a Kranjska Gora e poi sotto con le grandi classiche come Adelboden, Wengen, Schladming, Kitzbuhel, Saalbach. Marzo scandinavo con le tappe norvegesi di Kvitjell e Are. Gran finale in America a Sun Valley dal 20 al 25 marzo.

Date delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27

Data Località Naz Specialità 25-ott Sölden AUT Gigante 15-nov Levi FIN Slalom 22-nov Gurgl AUT Slalom 28-nov Copper Mountain USA SuperG 29-nov Copper Mountain USA Gigante 3-dic Beaver Creek USA Libera 4-dic Beaver Creek USA Libera 5-dic Beaver Creek USA SuperG 6-dic Beaver Creek USA Gigante 12-dic Val d’Isere FRA Gigante 13-dic Val d’Isere FRA Slalom 18-dic Val Gardena/Gröden ITA SuperG 19-dic Val Gardena/Gröden ITA Libera 20-dic Alta Badia ITA Gigante 21-dic Alta Badia ITA Slalom 23-dic Madonna di Campiglio ITA Slalom 28-dic Bormio ITA Libera 29-dic Bormio ITA SuperG 2-gen Kranjska Gora SLO Gigante 3-gen Kranjska Gora SLO Slalom 9-gen Adelboden SVI Gigante 10-gen Adelboden SVI Slalom 15-gen Wengen AUT SuperG 16-gen Wengen AUT Libera 17-gen Wengen AUT Slalom 22-gen Kitzbühel AUT SuperG 23-gen Kitzbühel AUT Libera 24-gen Kitzbühel AUT Slalom 26-gen Schladming AUT Gigante 27-gen Schladming AUT Slalom 20-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera 21-feb Garmisch-Partenkirchen GER SuperG 27-feb Saalbach AUT Libera 28-feb Saalbach AUT SuperG 6-mar Kvitfjell NOR Libera 7-mar Kvitfjell NOR SuperG 13-mar Åre NOR Gigante 14-mar Åre NOR Slalom 20-mar Sun Valley USA Libera 21-mar Sun Valley USA SuperG 24-mar Sun Valley USA Gigante 25-mar Sun Valley USA Slalom

Dove vedere le gare di sci alpino in tv e streaming

Tutte le gare di coppa del mondo di sci quest’anno sono trasmesse in esclusiva dai canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2026-27