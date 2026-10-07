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Sci alpino, calendario Coppa del Mondo maschile 2026-27. Date e orari di tutte le gare

Date e orari delle gare di coppa del mondo di sci alpino maschile 2026-27 e dove vederle in tv

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Redazione

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La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27 prevede complessivamente 42 gare. In calendario ci sono: 10 discese, 10 Super G, 10 giganti, 11 slalom. La stagione parte, come ormai da tradizione, da Sölden in Austria il 25 ottobre e questa volta si conclude a Sun Valley il 25 marzo 2027. Dopo il via a Sölden, il calendario prevede gli slalom di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria), poi a stretto giro, ben 6 gare in America tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Rientro in Europa in Val d’Isere e quindi in Italia con l’ormai consolidato calendario che comprende ben 4 tappe tutte a dicembre: il doppio appuntamento con le piste veloci della Val Gardena, due giganti in Alta Badia, lo slalom natalizio di Madonna di Campiglio e fine d’anno a Bormio con le gare di velocità. L’anno nuovo inizia invece a Kranjska Gora e poi sotto con le grandi classiche come Adelboden, Wengen, Schladming, Kitzbuhel, Saalbach. Marzo scandinavo con le tappe norvegesi di Kvitjell e Are. Gran finale in America a Sun Valley dal 20 al 25 marzo.

Date delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27

Data Località Naz Specialità
25-ott Sölden AUT Gigante
15-nov Levi FIN Slalom
22-nov Gurgl AUT Slalom
28-nov Copper Mountain USA SuperG
29-nov Copper Mountain USA Gigante
3-dic Beaver Creek USA Libera
4-dic Beaver Creek USA Libera
5-dic Beaver Creek USA SuperG
6-dic Beaver Creek USA Gigante
12-dic Val d’Isere FRA Gigante
13-dic Val d’Isere FRA Slalom
18-dic Val Gardena/Gröden ITA SuperG
19-dic Val Gardena/Gröden ITA Libera
20-dic Alta Badia ITA Gigante
21-dic Alta Badia ITA Slalom
23-dic Madonna di Campiglio ITA Slalom
28-dic Bormio ITA Libera
29-dic Bormio ITA SuperG
2-gen Kranjska Gora SLO Gigante
3-gen Kranjska Gora SLO Slalom
9-gen Adelboden SVI Gigante
10-gen Adelboden SVI Slalom
15-gen Wengen AUT SuperG
16-gen Wengen AUT Libera
17-gen Wengen AUT Slalom
22-gen Kitzbühel AUT SuperG
23-gen Kitzbühel AUT Libera
24-gen Kitzbühel AUT Slalom
26-gen Schladming AUT Gigante
27-gen Schladming AUT Slalom
20-feb Garmisch-Partenkirchen GER Libera
21-feb Garmisch-Partenkirchen GER SuperG
27-feb Saalbach AUT Libera
28-feb Saalbach AUT SuperG
6-mar Kvitfjell NOR Libera
7-mar Kvitfjell NOR SuperG
13-mar Åre NOR Gigante
14-mar Åre NOR Slalom
20-mar Sun Valley USA Libera
21-mar Sun Valley USA SuperG
24-mar Sun Valley USA Gigante
25-mar Sun Valley USA Slalom

Dove vedere le gare di sci alpino in tv e streaming

Tutte le gare di coppa del mondo di sci quest’anno sono trasmesse in esclusiva dai canali Rai e in streaming su RaiPlay.

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