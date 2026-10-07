La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27 prevede complessivamente 42 gare. In calendario ci sono: 10 discese, 10 Super G, 10 giganti, 11 slalom. La stagione parte, come ormai da tradizione, da Sölden in Austria il 25 ottobre e questa volta si conclude a Sun Valley il 25 marzo 2027. Dopo il via a Sölden, il calendario prevede gli slalom di Levi (Finlandia) e Gurgl (Austria), poi a stretto giro, ben 6 gare in America tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. Rientro in Europa in Val d’Isere e quindi in Italia con l’ormai consolidato calendario che comprende ben 4 tappe tutte a dicembre: il doppio appuntamento con le piste veloci della Val Gardena, due giganti in Alta Badia, lo slalom natalizio di Madonna di Campiglio e fine d’anno a Bormio con le gare di velocità. L’anno nuovo inizia invece a Kranjska Gora e poi sotto con le grandi classiche come Adelboden, Wengen, Schladming, Kitzbuhel, Saalbach. Marzo scandinavo con le tappe norvegesi di Kvitjell e Are. Gran finale in America a Sun Valley dal 20 al 25 marzo.
Date delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-27
|Data
|Località
|Naz
|Specialità
|25-ott
|Sölden
|AUT
|Gigante
|15-nov
|Levi
|FIN
|Slalom
|22-nov
|Gurgl
|AUT
|Slalom
|28-nov
|Copper Mountain
|USA
|SuperG
|29-nov
|Copper Mountain
|USA
|Gigante
|3-dic
|Beaver Creek
|USA
|Libera
|4-dic
|Beaver Creek
|USA
|Libera
|5-dic
|Beaver Creek
|USA
|SuperG
|6-dic
|Beaver Creek
|USA
|Gigante
|12-dic
|Val d’Isere
|FRA
|Gigante
|13-dic
|Val d’Isere
|FRA
|Slalom
|18-dic
|Val Gardena/Gröden
|ITA
|SuperG
|19-dic
|Val Gardena/Gröden
|ITA
|Libera
|20-dic
|Alta Badia
|ITA
|Gigante
|21-dic
|Alta Badia
|ITA
|Slalom
|23-dic
|Madonna di Campiglio
|ITA
|Slalom
|28-dic
|Bormio
|ITA
|Libera
|29-dic
|Bormio
|ITA
|SuperG
|2-gen
|Kranjska Gora
|SLO
|Gigante
|3-gen
|Kranjska Gora
|SLO
|Slalom
|9-gen
|Adelboden
|SVI
|Gigante
|10-gen
|Adelboden
|SVI
|Slalom
|15-gen
|Wengen
|AUT
|SuperG
|16-gen
|Wengen
|AUT
|Libera
|17-gen
|Wengen
|AUT
|Slalom
|22-gen
|Kitzbühel
|AUT
|SuperG
|23-gen
|Kitzbühel
|AUT
|Libera
|24-gen
|Kitzbühel
|AUT
|Slalom
|26-gen
|Schladming
|AUT
|Gigante
|27-gen
|Schladming
|AUT
|Slalom
|20-feb
|Garmisch-Partenkirchen
|GER
|Libera
|21-feb
|Garmisch-Partenkirchen
|GER
|SuperG
|27-feb
|Saalbach
|AUT
|Libera
|28-feb
|Saalbach
|AUT
|SuperG
|6-mar
|Kvitfjell
|NOR
|Libera
|7-mar
|Kvitfjell
|NOR
|SuperG
|13-mar
|Åre
|NOR
|Gigante
|14-mar
|Åre
|NOR
|Slalom
|20-mar
|Sun Valley
|USA
|Libera
|21-mar
|Sun Valley
|USA
|SuperG
|24-mar
|Sun Valley
|USA
|Gigante
|25-mar
|Sun Valley
|USA
|Slalom
Dove vedere le gare di sci alpino in tv e streaming
Tutte le gare di coppa del mondo di sci quest’anno sono trasmesse in esclusiva dai canali Rai e in streaming su RaiPlay.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2026-27