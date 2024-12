Roma o Galatasaray? Dybala, giornate decisive sul futuro: l'ultima indiscrezione

La Joya sta trascorrendo le feste tra amici e familiari in attesa di capire quale sarà il suo futuro, il tecnico del club turco esce allo scoperto

Se le due perle confezionate contro il Parma siano state le ultime all’Olimpico per Dybala ancora non si sa ma la sensazione è che anche questo secondo allarme relativo all’addio della Joya possa essere falso. In estate erano le voci arabe a spaventare i tifosi giallorossi: un tesoro era pronto per la Joya ma prevalse sia l’affetto per la maglia che la volontà della moglie, unitamente al desiderio di non uscire dal giro del calcio che conta. Stavolta la pressione è del Galatasaray ma potrebbe finire alla stessa maniera.

Le parole del tecnico del Galatasaray

In una lunga intervista il tecnico del club turco, Okan Buruk, è uscito allo scoperto sulle mosse di mercato, iniziando con l’assicurare che Osimhen (12 gol e 5 assist in stagione per l’ex Napoli finora) a gennaio non si muove: “Il desiderio di Osimhen è stare con noi. Non ha alcun dubbio in merito, non c’è nessuna riflessione in corso in vista della finestra di trattative. Ce lo dice continuamente”.

Poi ha ammesso il suo debole per Icardi (“mi manca da morire”) e soprattutto Mikautadze del Lione: “Mi piace tantissimo da anni”) mentre ha fatto catenaccio su Dybala: “non si parla. Se si fanno i nomi dei giocatori e le cose non sono segrete il Galatasaray arriva a spendere troppi soldi”. Dal primo al 15 gennaio è attiva la clausola da 12 milioni, cifra che il Galatasaray non vuole spendere ma la novità sarebbe soprattutto nelle intenzioni del giocatore.

Superato lo choc di avvio stagione, Dybala ora nella Roma si trova bene. Ed ha un buon rapporto sia con Ranieri che con i compagni. Dopo aver partecipato al matrimonio di Mancini, Dybala e famiglia hanno passato la vigilia di Natale a casa Paredes con Angelino, Soulé e rispettive famiglie. In un video di sua suocera si vede, al momento del brindisi, un lungo abbraccio tra Paulo e Leandro.

Il nodo rinnovo

Tra sei o sette partite potrebbe scattare per la Joya l’anno in più di contratto automaticamente ma lo stipendio è talmente alto che la Roma, se non ci saranno scossoni a gennaio, potrebbe sedersi a trattare per un prolungamento con ingaggio spalmato e via d’uscita già concordata a cifre più basse rispetto ai 12 milioni attuali. Col placet di Ranieri potrebbe arrivare il sì perché sor Claudio è stato chiaro: con me Dybala se sta bene gioca sempre. E su quella Joya vuol costruire la Roma di domani.