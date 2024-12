Spalletti alla DS tira le orecchie a Thiago Motta e si scatena su Dybala: "Sul Napoli devo stare attento"

Chi vincerà lo scudetto secondo Luciano il ct? Cosa è accaduto al Napoli dopo il suo addio, il punto sulla Juventus di Thiago Motta e sulla Roma

Così parlò Luciano. Non capita tutti i giorni di avere il CT della Nazionale italiana di calcio come ospite in uno studio televisivo ma alla Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, ci sono riusciti e il risultato è stato più che positivo. Spalletti è stato il protagonista assoluto della serata: dal siparietto in diretta con Locatelli alle rivelazioni su Thiago Motta. Non mancano commenti sulla Roma, su Dybala, e sul suo ex Napoli.

Juventus, Spalletti svela cosa non piace a Thiago Motta

Al termine di Monza-Juventus il focus della DS è prevalentemente sul posticipo appena concluso. Spiega Spalletti: “Conosco bene Thiago Motta, so che cosa predica dalla mattina alla sera. Si capisce la sua intenzione, vuole una squadra che gioca, vuol far crescere tutta la rosa, cambia spesso formazione.”

Spalletti ha poi aggiunto: “La richiesta che fa è di diventare una squadra relazionale, che possa comandare le partite e abbia coraggio nel prendere delle decisioni. E’ un allenatore preparato, che avrà un futuro importante. Credo che non sia ancora contento dei risultati fatti finora soprattutto in relazione a quanto da lui ottenuto lo scorso anno con il Bologna“.

Infine, il CT ha poi spiegato i motivi del nervosismo di Vlahovic:“A volte si è scontenti per non essere riusciti a dare qualcosa in più”. Insomma, non una rabbia contro qualcuno, ma semplicemente per non aver ripetuto le ultime prestazioni brillanti. Anche se per molti tifosi ci sono altre ragioni dietr

Spalletti invita la Roma a proseguire con Dybala

Il CT della Nazionale ha poi espresso un giudizio sulla possibilità della Roma di cedere o meno Dybala: “Lo sanno tutti, è un giocatore che può far girare una squadra intera perché ha tecnica, relazionalità con tutta la squadra e qualità ogni volta che gli capita la palla sul piede. Ha confidenza con il gol. Gli manca solo un po’ di struttura, un po’ di fisicità, ma è un calciatore top.

Spalletti ha aggiunto: “La Roma deve tenerselo? È difficile poterlo dire per me, io so che Dybala è un calciatore forte e, per una squadra che ha da costruire una mentalità forte, calciatori come lui è bene tenerseli”.

L’ex tecnico giallorosso ha infine aggiunto un giudizio su Pellegrini: “La situazione che sta vivendo la Roma, probabilmente, non lo aiuta: è un calciatore che ha qualità, dovrebbe sviluppare bene in un contesto di classifica differente, adesso la Roma deve pensare a portare a casa dei punti e diventa più operaia in tante situazioni per poi esibire la qualità di alcuni calciatori. Pellegrini è un giocatore sotto osservazione in questo momento come lo è stato precedentemente”.

Spalletti fa fatica a parlare del suo Napoli

Come si può passare da una squadra Campione di Italia ad un gruppo che ancora non trova il giusto equilibrio? Spiega Spalletti: “Adesso il lavoro da fare è sulle motivazioni, su come farsi apprezzare dal gruppo e su come riuscire a dare man mano un’idea di calcio diversa. Qualsiasi cosa dica sul Napoli può essere utilizzata contro di me, sarebbe bene se riuscissi a non dire nulla su questo. Il Napoli di quest’anno ha una squadra forte, un allenatore forte e soprattutto Napoli ha un ambiente forte”.

Infine Spalletti ha detto la sua sulla possibilità di vittoria di scudetto del Napoli: “Se può vincere il campionato non lo so, ma è sicuramente sulla buona strada per lottare fino alla fine. Kvaratskhelia è forte, ma sensibile. Deve crearsi un carattere forte, ha una qualità immensa. Bisogna concedergli qualche pausa, perché quando parte è davvero immarcabile. Raspadori è talmente serio e professionista che riesce a sopperire a qualsiasi difficoltà che gli possa creare ma dovrebbe giocare di più. Su Lobotka credo che sia il più forte della squadra.