Roma-Parma 5-0 pagelle: Dybala doppietta e messaggio per il mercato; riscatto Dovbyk, Pecchia a rischio esonero

Top e flop: Dybala su tutti, bene Paredes, Saelemaekers e Angelino chiave tattica del match. Disastro Mihaila e Balogh che concedono due rigori

Claudio Ranieri regala per Natale una nuova Roma ai tifosi giallorossi. All’Olimpico è festa anticipata dopo il 5-0 inflitto al Parma. Quarta vittoria di fila tra campionato e coppe, fortissimo segnale di ripresa del club capitolino, che si lascia alle spalle la crisi. One man show Paulo Dybala che segna due gol e mette lo zampino in quasi tutti gli altri. La apre la Joya dal dischetto al 7′. Raddoppia Saelemaekers al 13′ con un destro al volo sul primo palo. Nel secondo tempo arrivano altre tre reti. Ancora Dybala sfruttando un rimpallo in area, poi Paredes e Dovbyk si riscattano e partecipano alla goleada con rispettivamente un calcio di rigore e un tap-in all’83’ su assist delizioso di Dybala. L’argentino è il migliore in campo e allontana le voci di mercato che lo vorrebbero prossimo all’addio per andare al Galatasaray. I giallorossi salgono all’11° posto a quota 19; il Parma resta al 16° posto ma a quota 15, ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione e ora Fabio Pecchia rischia davvero l’esonero.

Roma-Parma, la chiave tattica della gara

Nella Roma, schierata da Ranieri con il solito 3-4-2-1, torna Dovbyk dal 1′ in campionato dopo due giornate: alle sue spalle Dybala ed El Shaarawy con Pellegrini ancora in panchina. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Angelino mentre in mezzo al campo c’è un altro ritorno, quello di Paredes, che farà coppia con Koné. Davanti a Svilar il trio sarà formato da Mancini, Hummels e Ndicka, preferito a Hermoso come braccetto sinistro.

Nel Parma, in campo con il 4-2-3-1, Delprato torna al centro della difesa a far coppia con Balogh; sulle corsie esterne ci sono invece Coulibaly e Valeri. Davanti alla linea difensiva agiranno Sohm e Hernani mentre nel trio alle spalle di Bonny trovano posto dal 1′ Haj e Almqvist con Man. Panchina iniziale per Cancellieri mentre alla già lunga lista di infortunati, che comprende Bernabé e Charpentier, si è aggiunto anche Estevez.

I giallorossi si rendono pericolosi attraverso il gioco sugli esterni: Angelino, sulla sinistra, trova spazio in profondità e arriva più volte troppo facilmente al cross verso il centro dell’area. Il Parma non riesce ad arginare questo buco tattico in quanto Coulibaly gioca troppo stretto in linea con i difensori centrali e Dennis Man non si abbassa adeguatamente in fase difensiva, per coprire gli enormi spazi lasciati sulla sua fascia.

Roma-Parma, le statistiche e i precedenti

Nel confronto tra allenatori il Parma è la seconda squadra più affrontata in carriera da Claudio Ranieri: 30 sfide, con 14 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte. Il tecnico giallorosso ha sfidato Pecchia quattro volte, ottenendo due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L’allenatore del Parma ha incontrato la Roma due volte, nella stagione 2017/2018 quando sedeva sulla panchina dell’Hellas Verona, perdendo entrambe le gare.

Montella, Tommasi e Candela tornano all’Olimpico

Vincenzo Montella, Damiano Tommasi e Vincent Candela, protagonisti dello storico scudetto della Roma del 2001 (ottenuto proprio col successo contro il Parma all’epoca), sono tornati all’Olimpico per assistere alla partita amarcord. Quando le telecamere hanno mostrato i tre campioni sugli schermi dello stadio, il pubblico ha risposto con una standing ovation e un boato emozionante, celebrando tre icone indimenticabili della storia giallorossa.

I top e flop della Roma

Dybala 9. Segna una doppietta e conquista un calcio di rigore ad inizio gara: lancia così un chiaro messaggio di mercato alla Roma per una sua possibile permanenza fino al termine di stagione. Assist per Dovbyk per il 5-0.

Si rivela la chiave tattica della partita grazie ai movimenti che svolge sulla fascia sinistra e i cross verso l'area.

Segna un gol calciando al volo sul primo palo, dopo un cross-assist di Angelino indirizzato sul secondo palo.

Ritrova la rete in Serie A dopo un mese e mezzo di astinenza grazie ad un assist di Dybala.

Compie al 17′ una parata sensazionale su un tiro di Hernani da quasi 30 metri.

I top e flop del Parma

Mihaila 4. Entra al 70′ e causa un calcio di rigore poco dopo a causa di una spinta scomposta in area di rigore su Saelemaekers.

Al 7′ causa un calcio di rigore alla Roma per uno sgambetto in area su Dybala.

Non ripiega adeguatamente in fase difensiva e lascia troppo spazio ad Angelino di ripartire.

Non ripiega adeguatamente in fase difensiva e lascia troppo spazio ad Angelino di ripartire. Camara 6. Vicino ad un gol clamoroso con un destro alto e a giro dalla distanza al 66′: colpisce la traversa.

