Roma, Dybala sempre più verso il Galatasaray: Ghisolfi prova a chiudere il caso ma si cautela con Bernardeschi

Dybala sta vagliando l'offerta del Galatasaray (fino a 12 milioni di euro l'anno). Il ds Ghisolfi chiarisce la situazione, intanto la Roma potrebbe cautelarsi con Bernardeschi

Paulo Dybala ha chiesto qualche giorno per riflettere sul suo futuro e per rispondere all’offerta del Galatasaray. L’agente Carlos Novel è rientrato da Istanbul con la proposta del club turco, attualmente al vaglio dell’argentino e della compagna Oriana.

Soltanto quattro mesi fa Dybala rinunciò al trasferimento all’Al Qadsiah, anche la Roma era d’accordo sulla cessione al club arabo, poi il dietrofront dell’ex Juventus fece palpitare i cuori dei tifosi giallorossi. A pochi giorni dalla riapertura del mercato la storia si ripete: l’addio dell’argentino è un’ipotesi plausibile. E la Roma già si sta cautelando.

Offerta del Galatasaray, Dybala riflette

Dybala sta riflettendo sul possibile trasferimento al Galatasaray. Il calciatore ha chiesto qualche giorno per riflettere, ma le sensazioni sono favorevoli all’accoglimento dell’offerta formulata dal club turco all’agente dell’argentino, Carlos Novel, rientrato in Spagna con una proposta difficile da rifiutare.

Se dovesse cambiare aria, Dybala potrebbe farlo soltanto trasferendosi in Turchia. Per lui, al momento, non ci sono altre offerte, né dal Brasile, né dall’Arabia Saudita, dove avrebbe potuto giocare se avesse accettato l’offerta dell’Al Qadsiah la scorsa estate. Il sogno di Dybala è tornare in Argentina, magari al Boca Juniors, ma non potrà essere esaudito nell’immediato vista l’assenza di interesse del club che fu di Diego Armando Maradona.

Non sarà una decisione semplice per Dybala e per la moglie Oriana Sabatini. Al di là della mega-offerta del Galatasaray, il campionato turco potrebbe non essere stimolante per l’argentino, che anche per questo motivo ha già rifiutato di partire per l’Arabia Saudita.

Dybala al Galatasaray, i termini dell’accordo

Sul piatto c’è un contratto da 10 milioni di euro a stagione, con la possibilità di salire fino a 12 milioni di euro se il “sì” dovesse arrivare tra il 1° e il 15 gennaio 2025, come riportato dal Corriere dello Sport. Dunque, la cessione di Dybala dovrebbe concretizzarsi entro i primi quindici giorni del mese prossimo. Di tempo ce n’è, ma è meno di quanto si possa pensare.

E la Roma? I Friedkin non sembrano intenzionati a frenare il corso degli eventi e neppure Claudio Ranieri lo farà L’allenatore ha già chiarito che chi non è contento di restare può fare le valigie. E poi gli 8 milioni di euro percepiti da Dybala, con l’eventuale e ormai prossimo rinnovo automatico che scatterà tra una manciata di partite, pesano e non poco sul bilancio del club capitolino, che si accontenterebbe anche di un ricavo simbolico, di 4-5 milioni di euro, utili a comunque a definire una plusvalenza.

Il ds Ghisolfi, ai microfoni di Mediaset, ha fatto sapere: “Se dovesse arrivare un’offerta per Dybala la ascolteremo, per ora non ci sono stati contatti con altri club e conosciamo l’amore di Paulo per la Roma e la sua importanza”. Ma anche che la Roma “non vuole aspettare sei mesi”.

Dybala al Galatasaray? La Roma si cautela

In attesa che si delinei il futuro dell’argentino, la Roma vuole cautelarsi. Piace Omar Marmoush, 25 anni, attaccante egiziano dell’Eintracht Francoforte, 18 reti in 23 presenze finora in stagione. Ma costa e pure tanto: almeno 40 milioni di euro.

La presenza di Federico Bernardeschi nella Capitale non è passata inosservata. L’ex Juventus, campione d’Europa in maglia azzurra nel 2021, è stato già accostato alla Roma e potrebbe essere proprio lui a sostituire Dybala in caso di addio.

L’esterno offensivo di proprietà del Toronto, a 31 anni ancora da compiere, gradirebbe tornare in Italia. In giallorosso potrebbe esprimersi ancora a buoni livelli, in un modulo che possa far brillare le sue caratteristiche. Rimane qualche dubbio sulla tenuta fisica e sull’età, se ne riparlerà sicuramente nei prossimi giorni.