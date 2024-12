Dybala verso il Galatasaray, la Roma ha già l'alternativa: è Marmoush dell’Eintracht

La società giallorossa avrebbe puntato l'attaccante egiziano in forza al club di Francoforte, 18 gol in 23 partite: ma servirebbero almeno 40 milioni per strapparlo ai tedeschi

Claudio Ranieri è stato molto chiaro, come suo solito: qui resta soltanto chi vuole restare, e se qualcuno vuole andare via, dobbiamo essere d’accordo in due. Un po’ allenatore, un po’ già dirigente: alla Roma ora comanda lui, e ogni decisione verrà vagliata con attenzione.

Roma-Dybala agli sgoccioli

Soprattutto se il discorso riguarda Paulo Dybala, giocatore di maggior classe ma non di maggior rendimento della rosa giallorossa. Le sirene turche, la prospettiva di raggiungere Icardi e Osimhen in un campionato sicuramente meno stressante e più gratificante da un punto di vista economico, sono tentazioni che possono sedurre un giocatore ormai in fase discendente della carriera, nonostante l’età non ancora troppo avanzata. D’altra parte fu lo stesso giocatore a pretendere una clausola di uscita a prezzi stracciati per l’estero, perché la Roma non sarebbe stata proprio in cima alla sua lista dei desideri, ma la presenza di Mourinho fu decisiva per convincerlo.

Dybala e un amore mai nato

L’obiettivo era tornare in pista ad alti livelli, dopo anni difficili alla Juventus, ed accasarsi in club europei di prima fascia. Il disegno (per ora) non si è realizzato, nel frattempo il contratto a salire con ricchi bonus è diventato un lusso/peso per le casse della Roma (attualmente l’ingaggio è di 8 milioni + 1 di bonus). Soprattutto se si considera che il rendimento non è mai stato veramente all’altezza delle aspettative: tante, troppe, partite saltate per infortunio, solo due gol quest’anno in A, di cui uno su rigore. Insomma, considerando anche la presenza in rosa di un suo sostituto naturale (Soulè), la Roma non si strapperebbe i capelli per un addio di Dybala.

La sirena del Galatasaray

A pesare sulle casse del club giallorosso sarebbe anche il rinnovo automatico per il prossimo anno che scatterebbe a cifre ancora più alte in caso di numero di presenze raggiunte (ne mancherebbero 8 da almeno 45’). Sfumata l’ipotesi Arabia Saudita, con l’offerta da 75 milioni per tre anni rimandata al mittente, adesso l’opportunità è un’altra, sicuramente più attraente anche dal punto di vista familiare. Paulo e moglie preferirebbero rimanere a Roma, ma la società ha deciso di cederlo e dunque l’agente della Joya si sta muovendo: negli scorsi giorni ha incontrato il Galatasaray.

Dybala, destinazione Istanbul

I turchi sarebbero pronti a coprire l’ingaggio dell’argentino per intero, offrendo però alla Joya un triennale, con scadenza nel 2027. Dal primo gennaio inoltre si attiverà la clausola da 12 milioni, ma è più probabile che il Galatasaray cerchi un accordo versando un indennizzo di 3-4 milioni. Ed in quel caso sarebbero tutti contenti, probabilmente anche la signora Dybala, visto che tutto sommato Istanbul non è esattamente un brutto posto dove vivere.

Roma, Marmoush è l’obiettivo

Nel caso in cui però l’interesse del Galatasaray si concretizzi, allora la Roma ha messo gli occhi su Omar Marmoush, 25 anni, attaccante egiziano dell’Eintracht Francoforte. Quest’anno – come riporta la Gazzetta dello Sport – ha messo a segno già 18 reti in 23 partite, condendo il tutto con 12 assist. Ma servono almeno 40 milioni per strapparlo ai tedeschi: va da sé che, in tal caso, servirebbe qualche cessione eccellente nell’organico giallorosso, non basterebbe certo quella di Dybala.