Roma, Dybala verso il Galatasaray: l'agente è già a Istanbul, sfiderà Mourinho con Osimhen, Mertens e Icardi

Il procuratore della Joya, Carlos Novel, ha incontrato l'intermediario Gardi: l'argentino potrebbe giocare con Mertens, Osimhen e Icardi e sfidare il suo ex allenatore Mourinho.

Paulo Dybala a gennaio potrebbe indossare una nuova maglia giallorossa e non si tratta di una divisa della Roma. Il Galatasaray ha messo la Joya nella lista dei desideri per il nuovo anno a la delicata situazione legata al momento del club italiano e al rinnovo automatico, potrebbe portare la dirigenza americana a sedersi a un tavolo in Turchia.

Galatasaray su Dybala, l’indiscrezione da Istanbul

Dalla Turchia è arrivata una prima indiscrezione sul futuro di Dybala. Il Galatasaray ormai fa spesa fissa in Serie A e ha messo in piedi una squadra di alto livello: in Super Lig stanno dominando e non hanno perso neanche una partita, mentre in Europa League navigano nella top 8. Per rinforzarsi ulteriormente la dirigenza potrebbe fiondarsi proprio sulla Joya. E una conferma è arrivata dalla presenza dell’agente dell’argentino, Carlos Novel, a Istanbul. Il procuratore ha assistito alla sfida vinta 4-3 con il Trabzonspor ed è stato immortalato anche con una figura importante quando si parla di calciomercato.

Agente Dybala, l’incontro con l’intermediario Gardi

Un altro indizio è arrivato dalla stampa turca, che ha mostrato le immagini dell’agente di Dybala fianco a fianco con l’intermediario George Gardi, che ha curato tante trattative tra il Galatasaray e la Serie A (tra queste anche Mertens, Osimhen, Zaniolo) e che vedrà la Roma anche per parlare di Zalewski. L’obiettivo della società è chiaro: vuole sfruttare il momento di difficoltà dei giallorossi per arrivare all’argentino a un prezzo quasi irrisorio. Paulo andrebbe così a ritrovare anche Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce, come principale rivale per il titolo. E il nodo legato al rinnovo automatico del contratto dopo il raggiungimento di un tot di minuti è un’altra arma a favore della squadra di Buruk.

Dybala, il nodo rinnovo: la Roma valuta la cessione

L’attaccante stava già lasciando la Roma nella scorsa estate, con tanto di benestare da parte dei Friedkin, per andare in Arabia Saudita. Poi è saltato tutto, con una lettera d’amore della Joya verso il suo popolo. I problemi però non sono scomparsi e Dybala ha saltato varie partite a causa delle solite noie fisiche. E puntare ancora su di lui come uomo chiave potrebbe essere troppo rischioso. A Paulo mancano circa 8 partite da 45′ (il conto preciso dipende dalle coppe) e poi scatterà il prolungamento del contratto fino al 2026. A cifre importantissime: quasi 8 milioni, premi compresi, a stagione. E se ci fosse una possibilità per evitarlo, di certo la dirigenza non se la farebbe scappare.