Europa League, classifica: Lazio prima, Roma 14esima, papera Onana, flop Galatasaray

La sesta giornata di Europa League vede la Lazio ancora in vetta dopo il tris all'Ajax. Il Galatasaray stecca senza Osimhen, lo United vince grazie all'ex Atalanta Hojlund nonostante l'ennesima papere dell'ex Inter Onana

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è un’altra papera di Onana e c’è ancora la firma dell’ex Atalanta Hojlund sulla partita vinta in rimonta del Manchester United contro il Viktoria Plzen. Nelle altre partite valevoli per la sesta giornata di Europa League, che vede la Lazio in vetta con l’Athletic Bilbao, si registra il mezzo passo falso del Galatasaray, mentre l’Eintracht cade sul campo del Lione.

Europa League: Hojlund salva Onana e Amorim

Già protagonista del successo contro il Bodo Glimt con una doppietta e un assist, il giovane attaccante danese ex Atalanta, Hojlund dimostra di sentirsi perfettamente a suo agio in Europa League. Suoi i due gol, di cui il secondo in zona Cesarini, grazie ai quali il Manchester United ha ribaltato il Viktoria Plzen – al primo ko – in Repubblica Ceca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amorim, che ancora non ha trovato la quadra, tira un sospiro di sollievo. E lo stesso vale per Onana: da una papera – l’ennesima – del portiere ex Inter era infatti arrivata la rete del vantaggio dei padroni di casa firmata a inizio ripresa da Vydra. Con questo successo i Red Devils salgono a quota 12 in classifica e vedono più vicina la qualificazione diretta gli ottavi di finale.

Il Galatasaray non sfonda, cade l’Eintracht

Senza Osimhen, infortunatosi alla schiena nell’ultimo match del campionato turco contro il Sivasspor, il Galatasaray non sfonda in Svezia. Contro il Malmö finisce 2-2: Botheim, che in Italia non è riuscito a imporsi con la maglia della Salernitana, sblocca subito la gara. I giallorossi mettono la freccia con Jelert e Akgun, ma in pieno recupero i padroni di casa beffano gli avversari con Pena.

Primo ko per l’Eintracht Francoforte, che non tiene il passo di Lazio e Athletic Bilbao. I tedeschi perdono 3-2 sul campo dell’Olympique Lione: per i francesi a bersaglio anche Cherki, calciatore cui Spalletti strizza l’occhio in chiave Nazionale.

Le altre partite: vincono Porto e Real Sociedad

Molto bene le due italiane: la Lazio si sbarazza 3-1 dell’Ajax di Farioli, la Roma rigenerata da Ranieri ne fa 3 al modesto Braga. Bene Porto e Real Sociedad, che battono 2-0 e 3-0 il Midtjylland e la Dinamo Kiev.

Il Tottenham non decolla: 1-1 in Scozia con i Rangers con gol dell’ex Juve Kulusevski. Pareggio a reti bianche ma con due rigori sbagliati – uno per parte – tra Olympiacos e Twente, cinquina Paok al Ferencvaros.

Europa League, la classifica aggiornata