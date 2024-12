Pagelle di Ajax-Lazio 1-3: Pedro è infinito, a bersaglio pure Tchaouna e Dele-Bashiru. Baroni ora è primo

I biancocelesti passano anche ad Amsterdam salendo al primo posto della classifica di Europa League. Ecco i top e flop del match del team di Baroni contro i lancieri.

La Lazio non sbaglia un colpo. I biancocelesti vincono pure ad Amsterdam con un perentorio 3-1. Nel primo tempo la squadra di Baroni trova l’1-0 con Tchaouna. L’Ajax si rimette in pista nella ripresa con Traoré ma è un’illusione. I capitolini ci mettono poco a riprendere il controllo della gara colpendo prima con Dele-Bashiru e poi con il solito Pedro. Con 16 punti le Aquile si portano al primo posto della classifica di Europa League.

Ajax-Lazio, le scelte di Farioli e Baroni

Anche l’Ajax ha un’anima italiana. Sulla sua panchina, per la prima volta nella storia, c’è un tecnico azzurro: è Francesco Farioli che da anni ormai lavora all’estero. I lancieri schierano la migliore formazione possibile. Solo panchina per l’ex juventino Rugani, non al meglio della condizione. Nella Lazio sì al turnover ma limitato. Dele-Bashiru per l’occasione fa il mediano, conferma per Castellanos che sarà squalificato col Inter. In porta c’è Mandas, uomo delle coppe.

Tchaouna la sblocca subito, biancocelesti avanti

Un paio di fiammate dell’Ajax ma il primo squillo lo fa la Lazio. Tchaouna porta avanti i biancocelesti dopo appena 12 minuti, sfruttando il lavoro di recupero palla di Dia. Entrambe le squadre provano a giocare: le aquile qualcosina concedono dal punto di vista difensivo sebbene Mandas non debba ricorrere a particolari interventi di rilievo. Al contempo anche il team di Baroni non specula affatto sul risultato provando più volte la via del raddoppio.

Traoré ci prova, decidono Dele-Bashiru e Pedro

La ripresa comincia male per la Lazio. L’Ajax trova immediatamente il pari con Traoré: Pellegrini salva sulla linea di porta ma ribatte sui piedi dell’attaccante burkinabé che calcia un missile imparabile. I capitolini assorbono immediatamente il colpo e si rimettono in pista con l’1-2 firmato da Dele-Bashiru. A chiudere i conti ci pensa quindi Pedro con una gemma dalla distanza sulla quale nulla può Pasveer.

Top e flop dell’Ajax

Traoré 6,5

Henderson 6,5

Pasveer 6,5

Taylor 5

Baas 5

Top e flop della Lazio