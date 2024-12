Arbitri: Chiffi per Lazio-Inter, Rocchi ferma Abisso e La Penna

Comunicate le scelte per la 16esima di A: Doveri per Udinese-Napoli, Giua per Juventus-Venezia, Guida per Milan-Genoa e Rapuano per Como-Roma

Scelte coraggiose da parte di Rocchi per le gare della 16esima giornata di serie A. Resta ancora al palo l’internazionale Massa, che in Napoli-Roma aveva graziato due volte Lukaku passibile di cartellino giallo: dopo il riposo della scorsa settimana e dopo che che la settimana prima era stato designato solo a fare il Var in serie B per Reggiana-Sassuolo, rientra ancora in cadetteria, fischierà in Frosinone-Sassuolo. Fermato Abisso, disastroso in Inter-Parma, così come La Penna che ha fatto infuriare Fonseca per il gol convalidato a De Ketelaere.

Per Lazio-Inter c’è Chiffi

Il big-match di giornata, il posticipo del lunedì all’Olimpico tra Lazio e Inter, è andato un po’ a sorpresa a Chiffi. Il fischietto patavino aveva avuto un avvio di stagione deludente ma nelle ultime gare si è riscattato: designazione blindata con gli esperti Mazzoleni e Serra al Var e all’Avar. Dieci gli incroci di Chiffi con l’Inter, che con lui ha ottenuto cinque vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, l’ultima nella scorsa stagione a Torino con la Juve (1-0)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Doveri per Udinese-Napoli, Juve imbattuta con Giua

E’ andato sul sicuro Rocchi per Udinese-Napoli: designato Doveri che nonostante qualche alto e basso resta tra i più affidabili. Per la Juventus, che ospita il Venezia, una vecchia conoscenza ovvero il sardo Giua. Con lui i bianconeri non hanno mai perso. Sono arrivate nei sei precedenti, infatti, cinque vittorie e un pareggio con la direzione del fischietto di Olbia. Ultimo precedente il 3-0 al Bentegodi contro il Verona

Feliciani, Zufferli e Ferrieri Caputi in castigo

Continua lo stop per Zufferli, dopo gli errori in Parma-Lazio e in particolare il gol annullato a Rovella che aveva fatto infuriare il tecnico biancoceleste, mentre dietro la lavagna tornano Feliciani e Ferrieri Caputi. Feliciani – bocciato pubblicamente anche ad Open Var per il gol annullato a Mota in Monza-Milan aveva diretto in B Juve Stabia-Sud Tirol mentre il fischietto livornese (dopo aver fatto male in Inter-Venezia ed essere stata fermata due turni) aveva arbitrato pin Sassuolo—Sampdoria ma entrambi restano fermi questa settimana.

Esordio in A per Kevin Bonacina, chiamato a dirigere Empoli-Torino mentre per Milan-Genoa c’è l’internazionale Guida. Fiducia in Rapuano, che non è partito benissimo: dirigerà Como-Roma. Chiudono il quadro Pairetto per Cagliari-Atalanta, Mariani per Lecce-Monza, Fabbri per Bologna-Fiorentina e Sozza per Parma-Verona.