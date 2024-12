Parma-Lazio, Rovella choc: segna dopo 2' ma il Var annulla, poi regala gol al Parma

Clamoroso avvio di match al Tardini, il centrocampista ex Juventus subito protagonista ma passa dalla gioia alla disperazione in pochi minuti

In pochi minuti subito dopo il fischio iniziale altalena di emozioni per il jollu della Lazio Rovella che segna il gol del vantaggio biancoceleste ed esulta, l’arbitro convalida ma cambia idea dopo l’intervento del Var e subito dopo commette un grossolano errore che spalanca la strada alla rete dei ducali.

Avvio choc al Tardini

Succede tutto dopo 120 secondi: la Lazio va subito in vantaggio con Rovella: Isaksen s’avvicina all’area, poi chiama in causa il centrocampista numero 6 che, dalla lunga distanza, la mette alle spalle di Suzuki. Per l’arbitro è tutto regolare ma viene chiamato all’on field review dal Var per rivedere l’azione. Dopo lungo consulto delle immagini, l’arbitro annulla la rete per fallo a inizio azione dello stesso Rovella.

Dal gol all’errore per Rovella

Subito dopo, al 5′, errore clamoroso dello stesso Rovella nel passaggio all’indirizzo di Romagnoli, il giocatore biancoceleste innesca Man, che recupera e mette la palla alle spalle di Provedel per l’1-0 a favore del Parma. Prova subito a riscattarsi Rovella, ancora dal limite dell’area di rigore: Castellanos appoggia, il centrocampista calcia bene ma la palla finisce al lato della porta difesa da Suzuki.

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente non sempre preciso, Zufferli – la scelta per Parma-Lazio – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’annno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive ed essere utilizzato assiduamente in serie A.

I precedenti di Zufferli con Parma e Lazio

L’arbitro friulano aveva già diretto 5 match dei gialloblù, dei quali uno solo nella massima serie, tre in Serie B e uno in D, il primo, a novembre 2015 contro l’FC Legnano. Proprio quest’ultimo ha visto i ducali primeggiare sui giocatori della città lombarda, vincendo per 3 a 1. Invece, la sola sconfitta subita dal Parma con Zufferli al fischetto risale all’ottobre 2021 contro la Reggina, quando il gol di Vazquez non bastò a ribaltare il risultato che fu di 2 a 1 per la squadra calabrese.

In seguito, nel 2023, entrambe le partite dei gialloblù arbitrate da Zufferli hanno avuto luogo al Tardini, nelle quali il Parma ha raccolto ben 4 punti: uno nel pareggio contro il Sudtirol della stagione 2022/23 e tre nella vittoria per 2 a 1 contro il Como (dove, per i ducali, sono andati a segno Man e Charpentier). L’ultima, assai recente, ci riporta al pareggio per 2 a 2 di un mese fa contro i bianconeri a Torino.

Per quanto riguarda la Lazio, invece, l’arbitro della sezione di Udine ha diretto solo due partite dei biancocelesti, entrambe quest’anno all’Olimpico e conclusesi con due vittorie. Una ad aprile, durante la stagione passata, contro la Salernitana, terminata 4 a 1, e l’altra a settembre contro l’Hellas Verona, terminata addirittura 4 a 1 con doppietta di Felipe Anderson.