Dove si gioca la partita:



Stadio: Johan Cruijff ArenA

Città: Amsterdam

Capienza: 53320 spettatori18:48

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ajax e Lazio, gara valida per la 6a giornata della fase campionato della UEFA Europa League!18:48

Ci troviamo alla Johan Cruijff Arena! L'Ajax di Francesco Farioli ospita la Lazio di Marco Baroni.18:50

L'Ajax è scivolata al 7° posto a quota 10 punti nel girone unico dopo la sconfitta maturata per 2-0 a San Sebastian contro la Real Sociedad durante lo scorso turno di coppa. Momento delicato anche in campionato per i lancieri che arrivano da 1 soo punto nelle ultime 2 partite disputate in Eredivevisie, dove occupano la 3a piazza dietro a PSV e Utrecht.19:03

La Lazio arriva a questa sfida da imbattuta nella manifestazione. 4 vittorie nelle prime 4 partite e 1 pareggio per 0-0 con il Ludogorets occorso durante l'ultimo turno della competizione. 2° posto per Baroni con davanti solo l'Athletic Bilbao. Buon momento in generale per i biancocelesti che a seguito della battuta d'arresto in campionato contro il Parma ha trovato 2 successi contro il Napoli di Antonio Conte! La prima con cui ha eliminato la squadra partenopea con un netto 3-1 e la secondo con una vittoria di misura per 1-0 alla Stadio Diego Armando Maradona. 5° posto in serie A a solo 3 lunghezze dall'Atalanta capolista.19:14

La direzione di gara è affidata allo slovacco Ivan Kružliak.Kružliak sarà coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko (SVK) e Adam Jekkel (SVK). Tomasz Kwiatkowski (POL) sarà il IV ufficiale mentre Willy Delajod (FRA) e Peter Kralović (SVK) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.Sarà il secondo incrocio per Kružliak con i biancocelesti: l`unico precedente risale agli ottavi di finale Europa League 2017/18 nel pareggio contro la Dinamo Kiv (2-2).19:17

FORMAZIONE UFFICIALE AJAX. Farioli sceglie il 4-3-3 schierando così i lancieri. Pasveer; Hato, Baas, Sutalo, Rensch; Taylor, Henderson, Berghuis; Godts, Brobbey, Traoré.20:16

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. Baroni risponde con il 4-2-3-1. Mandas; Pellegrini, Gigot, Patric, Lazzari; Dele-Bashiru, Rovella; Pedro, Dia, Tchaouna; Castellanos.20:19

A disposizione Ajax. Gorter, Akpom, Fitz-Jim, Gaaei, Hlynsson, Janse, Kaplan, Rasmussen, Ramaj, Rugani, Weghorst, Van de Boomen.20:18

A disposizione Lazio. Furlanetto, Provedel, Gila, Guendouzi, Marusic, Noslin, Isaksen, Tavares, Zaccagni.20:20

Le scelte di Baroni. Tra rotazioni volute e altre obbligate cause infortuni, Baroni sceglie la via del turnover. Fermi ai box Romagnoli e Vecino nella speranza di recuperarli per il big match contro l'Inter. Provedel, nonostante non sia al top a causa di un attacco influenzale, viene portato comunque quantomeno in panchina e tra i pali trova spazio Mandas. A proteggere la porta sono stati scelti Gigot e Patric e sugli esterni agiranno Pellegrini e Lazzari come terzini. A centrocampo riposo per Guendouzi e viene concessa un'occasione a Dele-Bashiru a fianco di Rovella. Davanti panchina per Zaccagni. Pedro, Tchaouna e Dia agiscono alle spalle del terminale offensivo Castellanos.20:56

Squadre nel tunnel e pronte a scendere in campo. I lancieri sfidano le aquile, è tutto pronto per questa partita che si prospetta spettacolare.20:57

Con le squadre schierate a centrocampo risuona l'inno della UEFA Europa League!20:59

INIZIA LA PARTITA! Kruzliak fischia e la Lazio gioca il primo pallone del match.21:01

1' Prima sfida in assoluto tra Ajax e Lazio, che diventa la settima squadra italiana ad aver mai affrontato la squadra di Amsterdam.21:02

2' Grande intervento difensivo di Rovella che insegue Rensch e gli sradica il pallone a ridosso dell'area biancoceleste.21:03

4' Lazzari lascia sfilare la sfera in out e guadagna una rimessa laterale in buona posizione per la Lazio.21:05

5' In queste primissime battute di gioco è la Lazio che prova a giocare palla a terra alla ricerca di spazi.21:06

5' Occasione potenzialmente pericolosa per l'Ajax. Taylor ne salta 2 ed entra in area. Palla per Hato che serve Traoré. Arriva la conclusione di quest'ultimo che non gira abbastanza e finisce lontano dalla porta difesa da Mandas.21:07

7' Discesa di Castellanos sulla fascia destra. Sul suo traversone basso Sutalo anticipa tutti ed allontana la sfera.21:08

9' RISCHIA L'AJAX! La difesa torna con un retropassaggio da Pasveer che rilanciando centra in pieno Castellanos che era andato in pressione. Per sua fortuna la palla carambola sul fondo.21:11

11' Azione avvolgente della Lazio con Castellanos che viene a prendere palla a centrocampo. Palla a Tchaouna che serve Pedro. Il suo tiro da posizione defilata è debole e facile preda di Pasveer.21:13

12' GOL!! Ajax-LAZIO 0-1!! Avanza Pedro palla al piede aspettando l'inserimento di un compagno. SI getta in avanti Tchaouna e Pedrito lo serve col contagiri mettendolo a tu per tu con Pasveer. Mancino piazzato e Lazio avanti!



13' Altro rischio per l'Ajax che perde un brutto pallone in difesa. 21:15