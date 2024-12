Juventus, Bonucci rivela cosa successe a Cardiff in finale Champions e la lite con Dybala

Quella sconfitta con il Real Madrid rimane il maggior rimpianto della prima era Allegri, l'ex difensore bianconero rompe il silenzio su cosa accadde

Chi c’era ha visto e sa tutto, chi non c’era ha avuto notizie di seconda mano tali da alimentare fantasie e suggestioni di ogni tipo: cosa successe nell’intervallo della finale di Champions League nel 2017 a Cardiff tra Juventus e Real Madrid? Quella Juve illuse tutti col gran gol di Mandzukic a pareggiare l’iniziale rete di Cristiano Ronaldo ma nella ripresa crollò e perse 4-1. Si disse e si scrisse di una furibonda lite negli spogliatoi tra Bonucci e Dybala ed è ora proprio l’ex difensore bianconero a togliere il velo sul mistero.

La domanda di Toni sulla finale di Cardiff

Parlando con Toni nella lunga intervista su Prime, in cui aveva già fatto scalpore raccontando dei rapporti tesi con Allegri e Szczesny, Bonucci nega qualsiasi litigio, mima anche fisicamente come andarono le cose con la Joya e assicura di aver sempre avuto un grande rapporto con l’argentino.

Bonucci smentisce qualsiasi lite

Luca Toni candidamente chiede: “Quel casino nello spogliatoio non era vero?”. Bonucci replica: “No, basta, l’ha detto anche Barza. Continuano ancora a dirmi che ho fatto casino, non ho fatto nessun casino. Io sono andato semplicemente… che poi sicuramente lì c’è qualcuno che ha riportato cose non vere… Io sono andato da Paulo e gli ho detto (qua batte la mano sul petto di Toni, ndr): ‘Paulo, noi ci serve che tu fai il Dybala… hai preso l’ammonizione dopo un quarto d’ora, gioca… se ti buttano fuori amen. Però entra duro, fatti vedere, gioca la palla, se la perdi e fai fallo e ti buttano fuori, amen, sti cavoli”.

La strigliata a Dybala

Leo è accalorato nel racconto: “Però noi per noi sei importante…’. Perché per noi effettivamente lui e Higuain davanti ci spostavano gli equilibri. Magari posso averlo preso con due mani e qualcuno che ha riportato può aver pensato altro. E quindi gli ho detto ‘Pa’, dai, cambia, lascia stare quello che è successo, continua a giocare’. Queste sono state le parole, magari posso averlo preso così (qua afferra Toni all’altezza delle spalle, ndr) e qualcuno ha pensato… qualcuno che ha riportato fuori può aver pensato… Anche perché io con Paulo avevo un avevo e ho un bellissimo rapporto”.