Supercoppa, Inter-Atalanta finale anticipata? Le due nerazzurre volano, Juventus e Milan arrancano

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana: l'Inter punta sul fattore Inzaghi, Gasperini dovrà fare a meno di Retegui. Motta a caccia della svolta, il Milan spera in Conceiçao.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È tutto pronto per la Supercoppa Italiana: si parte giovedì 2 gennaio con la semifinale tra Inter e Atalanta, 24 ore dopo si affronteranno Juventus e Milan. Si gioca in Arabia Saudita, all’Al-Awwal Park, la casa di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli: ecco come arrivano le quattro squadre al primo trofeo del 2025.

Supercoppa, Inter-Atalanta è una finale anticipata

Mentre la Juventus e soprattutto il Milan si leccano le ferite, Inter e Atalanta volano. Saranno le due squadre di nerazzurro vestite a inaugurare la Supercoppa con un match che s’annuncia spettacolare. I campioni d’Italia in carica hanno ritrovato lo smalto della scorsa stagione, quando hanno ammazzato la Serie A asfaltando tutto e tutti.

Lo dicono i numeri, inconfutabili: la squadra di Inzaghi ha vinto le ultime cinque partite segnando la bellezza di 19 gol e subendone soltanto uno. Difesa di ferro e attacco atomico: l’Inter è tornata. In cima alla classifica, però, c’è l’Atalanta, in coabitazione col Napoli. Dopo lo storico trionfo in Europa League, Gasperini ci ha preso gusto e intende arricchire la bacheca della Dea. I bergamaschi arrivano all’appuntamento di Riad dopo il pareggio acciuffato in extremis con la Lazio che ha fatto seguito a una striscia pazzesca di 11 successi di fila.

Talismano Inzaghi, il ritorno di Lautaro e Retegui

Gli orobici sono chiamati all’impresa contro l’Inter, vera e propria specialista della competizione. I nerazzurri, infatti, si sono aggiudicati le ultime tre edizioni della Supercoppa e con otto vittorie sono secondi soltanto alla Juve, prima a quota nove. C’è poi da considerare il fattore Simone Inzaghi, che ha alzato il trofeo in ben cinque occasioni, praticamente una sentenza.

Per quanto riguarda le squadre, il tecnico emiliano può contare su un Thuram in stato di grazia e un Lautaro tornato al gol contro il Cagliari dopo un lungo e insolito periodo di astinenza. Al contrario, Gasperini non potrà fare affidamento su Retegui, che con Tikus condivide la vetta la classifica dei bomber di Serie A. El Chapita è fermo ai box per infortunio, per cui l’Atalanta punterà tutto sui colpi di De Ketelaere e Lookman.

Juventus-Milan, tra pareggi e ribaltoni: sfida tra deluse

L’altra semifinale di Supercoppa vedrà opposte due squadre che hanno deluso le aspettative. La Juventus è soltanto sesta in campionato, pur essendo imbattuta. A frenare la crescita della Signora i troppi pareggi, addirittura 11 pareggi in 18 partite. Nel mirino dei tifosi sono finiti Giuntoli, autore della rivoluzione estiva e di un mercato caratterizzato da colpi sbagliati (vedi Douglas Luiz, ndr), e Thiago Motta, l’uomo che avrebbe dovuto garantire spettacolo e risultati dopo la seconda era Allegri.

Il Milan fa scalo a Riad con un allenatore nuovo. A Fonseca è risultato fatale il pareggio interno con la Roma: al suo posto il connazionale Sergio Conceiçao, che si ritroverà subito a sfidare il figlio Francisco. L’ex Porto potrebbe contare sul 4-2-3-1 o sul 4-4-2, ma l’emergenza continua: la speranza è di recuperare almeno Pulisic, mentre sono poche le chance di vedere in campo Leao.