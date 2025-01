Inter infortunio Calhanoglu, dopo Thuram la Supercoppa costa caro a Inzaghi: le condizioni del turco

Il turco si è fermato appena dopo la mezz'ora della finale contro il Milan e preoccupa i nerazzurri in vista delle prossime uscite

Inter, si ferma anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato costretto a uscire dal campo undici minuti dal riposo. Uno stop pesante per Simone Inzaghi, che con molta probabilità dovrà rinunciare al proprio registra per le prossime uscite.

Calhanoglu fuori al 34′

Dopo aver perso Marcus Thuram nella semifinale contro l’Atalanta, Simone Inzaghi è costretto a fare i conti con un altro stop nella finalissima contro il Milan. A preoccupare il tecnico nerazzurro è Hakan Calhanoglu, costretto ad abbandonare il campo al 34′ per un problema muscolare. Il turco ha accusato un fastidio, ha provato a stringere i denti, ma non è riuscito a fare altro che alzare bandiera bianca, lasciando il terreno di gioco prima dell’intervallo. Al suo posto è entrato Kristjan Asllani.

La nota ufficiale dell’Inter

Come evidenziato dalle prime ricostruzioni l’infortunio di Calhanoglu dovrebbe interessare gli adduttori e la smorfia al momento del cambio non lascia ottime sensazioni. Diagnosi confermata dalla nota ufficiale del club nerazzurro, che ha sintetizzato: “Hakan Calhanoglu sostituito al 35′ della gara contro il Milan a causa di un affaticamento all’adduttore destro”.

Quando può tornare

Per il metronomo del centrocampo interista si tratta dell’ennesimo stop in una stagione non certo felicissima da questo punto di vista. Occorrerà per forza di cose attendere gli esami di rito delle prossime ore per comprendere l’entità dell’infortunio e valutare i tempi di recupero. Difficile immaginare che Calha possa recuperare già per la sfida di campionato contro il Venezia di domenica 12 gennaio, o per il recupero con il Bologna del 15. A rischio anche la gara con l’Empoli del 19.