Allo stadio Al-Awwal Park di Riyad va in scena la finale si Supercoppa Italiana tra Inter, vincitrice dello scorso campionato, e Milan, arrivato secondo in Serie A.17:14

Inter e Milan disputeranno la 13ª finale di Supercoppa Italiana nella loro storia. Un derby che non è una novità in Arabia Saudita, visto che è la stessa finale di due stagioni fa. Partita che ha visto i nerazzurri trionfare per 3-0.17:18

Si tratta della terza volta che Inter e Milan si incrociano in una finale di Supercoppa Italiana, al momento il bilancio è di una vittoria a testa.17:20

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Taremi. A disposizione: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Aidoo, Alexiou, Berenbruch.19:02

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez - Musah, Fofana - Jimenez, Reijnders, Pulisic - Morata. A disposizione: Sportiello, Calabria, Bennacer, Loftus Cheek, Jovic, Leao, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Gabbia, Vos, Traore, Camarda, Abraham.19:04

Nell'Inter orfana di Thuram gioca Taremi accanto a Lautaro in avanti, in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, sulle fasce confermatissimi Dumfries e Dimarco. Davanti a Sommer ci sono Bisseck, De Vrij e Bastoni. Nel Milan c'è ancora Tomori al centro della difesa, a far coppia con lui c'è Thiaw. Leao recupera solo per la panchina, quindi altra chance per Jimenez a sinistra, con Reijnders trequartista e Pulisic a destra. La punta sarà Morata.19:24

1' FISCHIO D’INIZIO DI INTER - MILAN. Arbitra Sozza.20:01

2' Giro palla dell'Inter in questi primi secondi di gara.20:03

5' Reijnders prova un filtrante per Pulisic, recupera come può Bisseck.20:07

6' Risponde l'Inter, lancio di Bastoni per Lautaro che controlla in area e prova la conclusione, il recupero di Thiaw devia la palla in angolo.20:08