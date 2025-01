Inter-Milan: Materazzi scalda la Supercoppa con la frecciata a Ibrahimovic, poi carica Lautaro

L’ex difensore sbarcato a Riyadh non manca di stuzzicare lo storico rivale, ma rimarca anche le qualità di Conceiçao, suo compagno in nerazzurro, e profetizza un gol del Toro

Marco Materazzi è sicuro della forza dell’Inter, ma mai sottovalutare un derby… Questa la lezione dell’ex difensore, presente a Riyadh per la finale di Supercoppa Italiana col Milan: in vista della gara, “Matrix” scalda l’atmosfera con una frecciata al “nemico” Ibrahimovic e prova a caricare Lautaro Martinez.

Supercoppa, per Materazzi Inter favorita

Per Marco Materazzi il derby di stasera in Supercoppa Italiana ha una chiara favorita, l’Inter di Simone Inzaghi. Proprio per questo, però, il match di Riyadh – dove l’ex difensore è arrivato oggi – non è da sottovalutare per i nerazzurri. “Sappiamo che l’Inter è favorita stasera… e questo è il più grande timore per noi interisti, visto che nel derby storicamente la favorita non vince”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Materazzi: Conceiçao come Thiago Motta

Materazzi passa poi a parlare dei protagonisti, a partire dal suo ex compagno di squadra Sergio Conceiçao. “Ha dato entusiasmo – le sue parole sul portoghese – probabilmente sta parlando con i giocatori del Milan che non avevano mostrato tanta simpatia all’interno del gruppo. E ora sono pericoloso, sono forti: uno come Theo fa la differenza, spero non la faccia stasera. Sergio ha dimostrato le sue qualità facendo gavetta in Belgio, Francia e Portogallo, dove ha fatto bene. Per lui vale quello che ho detto per Thiago Motta: tifo per lui, ma spero non vinca contro l’Inter”.

Inter, Materazzi carica Lautaro

Quanto ai calciatori in campo oggi, Materazzi si aspetta molto da Lautaro Martinez. “In semifinale poteva segnare, speriamo se li sia tenuti per la finale di stasera – dice Materazzi -. Mi auguro che possa alzare un trofeo che per lui è molto importante. Sa di essere un campione e di poter aspirare anche a trofei personali, ma per farlo deve vincere con l’Inter”.

Materazzi e la frecciata a Ibrahimovic

In chiusura Materazzi riserva la solita frecciata all’eterno “nemico” rossonero Zlatan Ibrahimovic. “Eravamo a cena nello stesso locale – il racconto di Matrix – ma non ho nessun tipo di problema”. Poi la stoccata: “Non è mio amico: lui fa la sua strada, io faccio la mia”.