Supercoppa Inter-Milan, che succede se finisce in parità al 90' e chi sono eventuali rigoristi

Sia Inzaghi che Conceicao hanno già approntato la lista degli specialisti nel caso in cui la finale si dovesse decidere dagli undici metri

Per i bookmakers quasi non c’è gara. Per la finale di Supercoppa di stasera a Riyhad il successo dell’Inter è offerto solo a 1.78 mentre la vittoria del Milan può valere addirittura 4.40 volte la posta in gioco. Il segno X è invece bancato a 3.50. Ma che succede se al 90′ finisce in parità?

Niente supplementari, si va ai rigori in caso di parità

Come accade anche in coppa Italia se Inter-Milan dovesse finire in pareggio al 90′ non ci sarebbero i supplementari, non previsti dal regolamento, e si andrebbe direttamente ai rigori. Quelli che venivano chiamati una volta “una lotteria” ma che in realtà nascondono studi (soprattutto da parte dei portieri) e allenamenti specifici.

I rigoristi dell’Inter

I due allenatori hanno già stilato le liste nel caso si arrivasse ai rigori. Pochi dubbi per Inzaghi, che tutt’al più dovrà fare attenzione all’ordine dei tiratori. Scontata la presenza di Calhanoglu. Il turco quest’anno ha segnato cinque volte su sette tentativi tra Inter e nazionale. Due gli errori: Napoli e Islanda.

Dietro di lui ci sono Lautaro Martinez – 16 reti su 24 tentativi in carriera – e Mehdi Taremi, che giocherà dal 1′ visto il forfait di Thuram. Ne ha siglati 58 su 68. Quest’anno ne ha realizzato uno contro la Stella Rossa. Gli altri due dovrebbero essere Mkhitaryan, che però non ne calcia uno dal 2021, Zielinski (se dovesse giocare: due volte a segno contro la Juventus quest’anno) o Dimarco.

Occhio alla sorpresa Dumfries

Seguono Arnautovic (20 penalty segnali su 23) e Asllani (8 su 8 in carriera) ma occhio a Dumfries che ne ha segnati tre su tre.

I rigoristi del Milan

Per Conceicao la scelta è più difficile, sia perché conosce meno bene gli specialisti rossoneri sia perchè di rigori ne ha sbagliati parecchi quest’anno il Milan. Intoccabile Pulisic gli altri quattro dovrebbero essere Morata, Reijinders e Jimenez con le alternative dalla panchina Abraham e Bennacer.