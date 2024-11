Inter, Calhanoglu: amara confessione sui social dopo il rigore dubbio

Contro il Napoli il centrocampista turco ha mancato il ventesimo gol di fila dal dischetto ed ha affidato a Instagram il suo commento a freddo

Il palo ha interrotto la sua incredibile striscia di gol consecutivi dal dischetto: Hakan Calhanoglu che sbaglia un rigore fa notizia. È accaduto al 74′ del match casalingo contro il Napoli (dodicesima giornata di Serie A), sul risultato di 1-1. Per molti una sorta di giustizia divina per la lieve entità del tocco di Anguissa su Dumfries. “Prima o poi doveva succedere”, aveva commentato a caldo in conferenza stampa il centrocampista dell’Inter, che al 43′ aveva firmato il gol del pareggio replicando a quello messo a segno da McTominay al 23′.

Calhanoglu, post su Instagram dopo il palo dal dischetto contro il Napoli

La reazione a freddo per il rigore sbagliato contro il Napoli, Calhanoglu (e che aveva scatenato la furia di Conte) l’ha invece affidata a Instagram. Attraverso il suo account Calha ha voluto condividere i suoi pensieri e il suo stato d’animo: “Il calcio è un viaggio ricco di emozioni. Prima sei sul tetto del mondo e l’attimo dopo senti tutto il peso della delusione. Speravo veramente di mantenere il mio record positivo di rigori, ma sbagliarne uno fa parte del gioco. Ora si guarda avanti”.

Calhanoglu, da quando non sbagliava un calcio di rigore

Nella stagione in corso Calhanoglu ha segnato 4 gol in 12 partite tra campionato e Champions League. Con quello fallito contro il Napoli lo score di rigori sbagliato è salito a quota 6 su 49 tentativi. Calhanoglu non sbagliava un rigore poco meno di otto anni: l’ultimo era datato 18 novembre 2016. All’epoca giocava nel Bayer Leverkusen. Anche in quell’occasione si trattava di un match casalingo: dall’altra parte del campo c’era il Lipsia, il risultato era di 2-1 per Bayer che alla fine perse 3-2.

Calhanoglu, le reazioni social al messaggio dopo il penalty fallito

Le reazioni al posto di Calhanoglu non si sono fatte attendere. Migliaia i commenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono di conforto e sostegno nei confronti dell’ex giocatore del Milan: “Dimenticatene immediatamente. Ti amiamo più di prima. Hai fatto un gol bellissimo”; “Continuerai ad avere sempre il nostro amore e il nostro supporto, perché chi onora la maglia come fai tu merita solo riconoscenza”.

“Non potevi fare un golazo del genere e poi segnare il ventesimo rigore, altrimenti mandavi al manicomio mezza Italia. Sei il nostro idolo per sempre”; “Forza Calha, sei il più forte”; “Sempre con te Calha. Anche i migliori a volte sbagliano. Avanti”; “Dopo un gol del genere non potevi segnare il gol vittoria. Non sarebbero bastate le sale di rianimazione per tutti i gufi”. Tanti messaggi di supporto sono arrivati anche dalla Turchia.