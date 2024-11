Inter-Napoli, furia Conte per il rigore: attacco a Marelli, Ambrosini e Var. Inzaghi: "Dovevamo vincere noi"

Il rigore generoso assegnato da Mariani all'Inter e il mancato intervento del Var hanno fatto esplodere Conte: "Situazioni che portano a retropensieri, sono incazzato".

È una furia nel post partita, Antonio Conte. Il suo Napoli è uscito indenne da San Siro, ma contro l’Inter ha rischiato grosso quando Mariani ha assegnato un rigore generoso ai padroni di casa, poi sbagliato dallo specialista Calhanoglu. Nel mirino del tecnico pugliese l’esperto di Dazn Marelli, Ambrosini, ma soprattutto il Var.

Inter-Napoli: furia Conte, il duro sfogo contro il Var

Al termine dello scontro diretto per la vetta tra Inter e Napoli, terminato 1-1, l’ex arbitro Luca Marelli ha spiegato perché sul rigore assegnato all’Inter da Mariani per il contatto molto leggero tra Anguissa e Dumfries il Var non è intervenuto. Antonio Conte ascolta l’intervento dell’esperto di Dazn e replica stizzito: “Che significa che il Var non può intervenire se c’è un errore. Non capisco: quando gli conviene interviene e quando non gli conviene non intervieni? Fatemi capire”.

E continua nel suo affondo: “Una decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il Var – se c’è un errore – deve intervenire, punto e basta. È una cosa che mi fa veramente incazzare. Ma non solo a me, penso a tutti gli allenatori”.

Conte attacca Marelli e ne ha anche per Ambrosini

“Il signor Marelli può dire ciò che vuole – continua l’allenatore del Napoli -. Ma il Var deve essere utilizzato per correggere gli errori o segnalare situazioni che non sono state viste dall’arbitro. Che significa che l’arbitro Mariani deve decidere lui: questo è un errore clamoroso che può incidere sulla partita”. Conte è un fiume in piena, infervorato e infastidito: “Si era iniziato benissimo col Var ma ora si stanno creando situazioni che portano a retropensieri da parte di tutti”.

Marelli replica: “Il Var non è una moviola in campo, è difficile da far comprendere. Io sono d’accordo che questo è un rigore che non va assegnato. Ma è un contatto leggero e se c’è un contatto il Var non interviene”. Massimo Ambrosini parla poi di Var a chiamata e Conte ne ha anche per l’ex Milan: “Perché devo essere io a chiamare l’arbitro? C’è il Var, perché devo intervenire io allenatore? Anzi, se lo chiami fai fare una figura di cacca in meno all’arbitro”.

Inzaghi dribbla le polemiche: l’analisi del match

Se Conte attacca il Var, Simone Inzaghi si concentra sulla prestazione dei suoi: “Ho fatto i complimenti alla squadra. Se c’è una squadra che doveva vincere era l’Inter. I ragazzi non hanno concesso nulla al Napoli, sono stati molto bravi” ha commentato ai microfoni di Dazn Simone Inzaghi.

Il tecnico emiliano aggiunge: “Dopo quello che avevamo speso contro l’Arsenal, non mi aspettavo una gara di questo genere e infatti non mi veniva neanche voglia di fare un cambio. Le ultime due partite mi lasciano sereno, c’è grandissima fiducia”.