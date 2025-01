Dove vedere Inter-Milan, la finale della Supercoppa italiana 2025 in diretta tv e streaming: probabili formazioni, orario e data

La sfida decisiva in calendario oggi 6 gennaio alle ore 20 live sulla rete ammiraglia di Mediaset che trasmetterà in esclusiva le partite che assegnano il primo trofeo dell'anno

Con l’avvento del 6 gennaio 2025 si chiude la Supercoppa italiana. A decidere l’assegnazione del primo trofeo dell’anno una finale che conferma, da una parte, lo stato di grazia dell’Inter di Simone Inzaghi, capace di centrare la vittoria contro la capolista in campionato pur non godendo di un Lautaro Martinez capace di realizzare ad ogni occasione propensa. D’altra, l’estro e la capacità di saper trarre profitto dagli errori altrui del nuovo Milan. La Supercoppa, con la sua nuova formula a cui ormai ci siamo già educati, verrà assegnata questa sera, 6 gennaio 2025 in uno scontro che promette benissimo.

La finalissima sarà visibile, come del resto la Final Four nella sua interezza, in esclusiva su Mediaset con il calendario che andremo ad approfondire, di seguito con una programmazione distribuita tra Italia 1 e Canale 5.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Supercoppa 2025, la finale: formula e Final Four

Una formula rinnovata, un trofeo giocato e assegnato a Riad lontano dall’Italia e dai nostri campi, al caldo e nel pieno della stagione quando qualche indicatore e le statistiche inducono a ritenere la Serie A già abbastanza carica di significati. La Supercoppa questa è e rimane una sfida di concetto, utile a comprendere la reale e concreta possibilità di consolidare una classifica imprevista, come quella del campionato in corso. Una competizione in grado di escludere l’Atalanta dalle finaliste e mettere al riparo l’Inter dalle polemiche, mentre il Milan è costretto a giocare con un mister tutto nuovo in panchina.

Confermato il format e la Final Four che avevamo imparato a conoscere, nell’edizione 2025 qualche spunto sulle singole realtà si è manifestato. La sinergia tra i reparti interisti è parsa la migliore, forse addirittura la più palese, nonostante qualche spreco in termini di reti e il lusso di lasciare fuori giocatori di livello. Meno convincenti, invece, sia la Juventus sia il Milan che affrontano un autentico andirivieni dalle zone buone a quelle meno buone della classifica.

Dove vedere Inter-Milan in diretta tv

Archiviate le semifinali, che si sono giocate rispettivamente il 2 e il 3 gennaio alle 20 (22 locali), si è giunti a conclusione ovvero alla partita determinante. Le semifinali, nell’ambito della Final Four, hanno visto scontrarsi l’Inter campione d’Italia contro l’Atalanta, e la Juventus vincitrice della Coppa Italia contro il Milan, arrivato secondo la scorsa stagione.

Chi ha vinto – Inter e Milan – accede alla finale, in programma, appunto, lunedì il 6 gennaio 2025, alle ore 20.00 a Riad con diretta sempre su Canale 5, eletta rete ospitante del live in chiaro, a cui si somma la possibilità dello streaming.

Riassumendo, dunque, le principali informazioni sulla diretta della finale Inter-Milan che assegna la Supercoppa italiana 2025 sono le seguenti:

Partita : Inter-Milan

: Inter-Milan Dove : Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita

: Al-Awwal Park di Riad, Arabia Saudita Data : 6 gennaio 2025

: 6 gennaio 2025 Orario : 20 (ore italiane)

: 20 (ore italiane) Diretta : Canale 5

: Canale 5 Streaming : Mediaset Infinity, Sportmediaset

: Mediaset Infinity, Sportmediaset Competizione: Supercoppa Italiana

Finale Supercoppa Inter-Milan in streaming

Mediaset ha acquisito anche i diritti streaming dell’intero torneo, oltre a quelli televisivi, e consentirà quindi la visione gratuita agli utenti del match che deciderà la Supercoppa su Mediaset Infinity e sul proprio sito, SportMediaset.

Per chi dunque volesse seguire in mobilità o su un diverso device la partita, potrà collegarsi e seguire live la sfida, compresa la partita conclusiva che assegna il trofeo il 6 gennaio 2025, sempre a partire dalle ore 20, senza alcun abbonamento o pagamento, gratuitamente collegandosi e seguendo le indicazioni.

Probabili formazioni

Visto e considerato sia il titolo in palio sia il montepremi (non da poco), è da rietenre che si giocherà al meglio delle formazioni possibili. Simone Inzaghi dovrà risparmiare Thuram per ovvie ragioni, considerato l’infortunio rimediato, ma potrà godere di alternative più che valide.

Ad ora, le possibili formazioni che vedremo in campo questa sera dovrebbero essere le seguenti:

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. S. Inzaghi

: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. S. Inzaghi Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All.: Conceiçao

Le conferenze stampa

Nell’ambito della copertura televisiva e in streaming, aggiungiamo anche il programma delle conferenze stampa. Mediaset trasmetterà, in esclusiva assoluta in live streaming anche le conferenze degli allenatori che parleranno il giorno prima della finalissima, come avvenuto per le semifinali.

Per vivere al meglio l’avvicinamento al calcio d’inizio delle due sfide, intro da studio in diretta su Italia 1 e in simulcast su Sportmediaset e su Mediaset Infinity, dalle ore 19. In studio sempre Monica Bertini, giornalista e volto alla guida dell’intero evento, compresa la finalissima.