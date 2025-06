Milan-Como in Australia: com’è nata l’idea di portare il derby lombardo a Perth

È stato il governo dello stato della Western Australia ad avanzare una proposta formale alla Lega Calcio per ospitare la partita: l’idea viene dalla scorsa estate

Se Milan-Como diventerà la prima partita di un grande campionato europeo a giocarsi all’estero sarà tutto merito (o colpa) degli australiani: è stato il governo dello stato della Western Australia ad avere l’idea di ospitare un match di serie A nella città di Perth, progetto che è ora finito sul tavolo della Lega Calcio Serie A e delle istituzioni del calcio internazionale.

Milan-Como a Perth: l’idea degli australiani

L’idea che Milan–Como, gara della 24a giornata del campionato di serie A 2025/26, si giochi a Perth viene da lontano. Dalla stessa Australia, per l’esattezza, come rivelato oggi dal portale Tuttomercatoweb. È stato infatti il governo dello stato della Western Australia a presentare sul tavolo della Lega Calcio di serie A l’idea di ospitare a Perth il derby lombardo in programma nel week end del 7-8 febbraio, momento in cui lo stadio Meazza non sarà disponibile a causa della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

L’origine dell’idea

La scintilla del progetto c’è stata nella scorsa estate, quando proprio a Perth sono sbarcate il Milan e la Roma, impegnate nelle rispettive tournée precampionato. L’amministrazione dello stato occidentale dell’Australia rimase impressionata dall’impatto che i due club italiani hanno avuto sui tifosi locali, in particolare il Milan, e così iniziò a immaginare di poter ospitare i rossoneri per una gara ufficiale nell’inverno del 2026, approfittando del fatto che Milano sarebbe stata al centro delle Olimpiadi invernali.

La proposta alla Lega Calcio

Nello scorso aprile il Governo della Western Australia ha dunque presentato la propria proposta ufficiale alla Lega Calcio Serie A: Milan-Como è stata individuata come la gara perfetta per il progetto, sia per la data, sia per i club coinvolti, entrambi fortemente interessati a espandere il loro brand sui mercati extraeuropei. Il presidente della Lega Simonelli e l’a.d. De Siervo ne hanno già discusso, così come il Milan pare aver dato la propria disponibilità a sostenere l’iniziativa.

I passaggi che mancano

Per portare Milan-Como a Perth, però, servirà ancora tempo e molti passaggi istituzionali. Perché il derby lombardi diventi la prima partita di uno dei principali campionati europei a disputarsi all’estero occorre infatti l’autorizzazione di tutte le istituzioni sportive coinvolte, ovvero Figc, Uefa e Fifa, oltre alla Federazione Australiana. Insomma il progetto è ancora lontano dal diventare realtà, ma mai come stavolta tutti gli attori coinvolti sembrano intenzionati a remare nella stessa direzione.