Milan-Como in Australia: il piano per la prima gara di Serie A all’estero scatena i social

La partita è in programma il 7 o 8 febbraio, quando il Meazza sarà occupato dalla cerimonia delle Olimpiadi invernali: di qui l’idea della Lega Calcio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con il Meazza che sarà occupato dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali, la Lega Calcio sta lavorando per portare Milan–Como, gara valida per la 24a giornata della prossima serie A, addirittura in Australia: il derby lombardo diventerebbe così la prima gara del nostro campionato – e dei principali campionati europei – a disputarsi all’estero. Un’idea che non piace ai tifosi.

Milan-Como in Australia: l’idea della Lega

Milan-Como, partita valida per la 24a giornata del prossimo campionato di serie A, potrebbe giocarsi a oltre 13mila km dal Meazza. L’idea è della Lega Calcio, che pensa di trasformare il derby lombardo tra rossoneri e lariani nella prima gara del nostro campionato – e dei principali campionati di calcio d’Europa – a disputarsi all’estero. Precisamente in Australia, nell’Optus Stadium di Perth, sulla costa occidentale del paese.

San Siro occupato dalla cerimonia delle Olimpiadi

L’idea nasce dall’indisponibilità di San Siro per quell’incontro. Milan-Como è in programma il 7 o l’8 febbraio, ovvero nel week end successivo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, in calendario il 6 febbraio. Impossibile organizzare i due eventi uno dietro l’altro al Meazza, il derby lombardo deve dunque traslocare: e allora perché non portarlo agli antipodi, con un’audace mossa di marketing?

Milan d’accordo alla gara in Australia

Questa l’idea della Lega Calcio, lo riferisce il portale internazionale The Athletic, secondo cui il Milan, club molto interessato a rafforzare la propria già forte presenza sul piano internazionale, sarebbe propenso al sì all’iniziativa. E molto presto potrebbe arrivare anche quello del Como, società che ambisce ad allargare i suoi orizzonti e a farsi conoscere anche al di fuori dei confini italiani.

Perché portare la serie A proprio in Australia? La risposta è semplice: i soldi. Secondo The Athletic gli australiani sono quelli più interessati a ospitare la serie A. Figc, Uefa e Fifa sarebbero già state avvertite del piano, si attende la loro autorizzazione. Intanto, però, i tifosi ribollono sui social.

Milan-Como in Australia: tifosi scatenati sui social

L’idea di portare la serie A all’estero non piace agli appassionati di calcio, non solo ai tifosi di Milan e Como. Soprattutto in un momento in cui l’Italia sta attraversando la peggiore crisi della sua storia a livello di Nazionale. “Cioè rischiamo di non giocare il terzo Mondiale di fila, le squadre non sanno più come incastrare i vari impegni, ma la Lega si alza e dice: ‘Ehi, andiamo a giocare in Australia per farci vedere da canguri e koala!’”, commenta sarcastico Ciro su X. “Una grande idea per risolvere i problemi del calcio italiano”, aggiunge Christian. “Non capirò mai questa ossessione di giocare all’estero quando il forte della serie A è l’atmosfera allo stadio. La Lega svaluta il proprio prodotto”, critica Siavoush.

“Se non altro è comodo per i tifosi. Massimo un paio d’ore di pullman è sei in Australia”, ironizza B3rn4. “Non lo dite a Oaktree che quelli a noi ci fanno giocare su Marte”, scrive l’interista Luca. “Follia pura. Invece di portare il campionato a 18 squadre, di abolire quel circo della Supercoppa italiana in Arabia a 4 squadre e di eliminare lo spareggio scudetto, visto che il calendario è folle, s’inventano questa stupidaggine”, l’attacco di Emilianorix. “20 ore di viaggio per una partita? La follia del calcio italiano”, la chiosa di Zen.