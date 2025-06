Milan, Allegri blocca l'addio di Maignan, vuole Osimhen e tenta Rabiot: si può coi soldi di Theo e Leao

Salta la cessione di Maignan al Chelsea, ma i piani dei rossoneri restano comunque ambiziosi: ecco la strategia per sferrare l'assalto a Osimhen. E Rabiot ha nostalgia di Max.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Iniziano le grandi manovre in casa Milan. Sfumato il trasferimento di Maignan al Chelsea, Allegri tenta Rabiot, che ha nostalgia del passato, e pensa a un acquisto super in attacco: Victor Osimhen. Fantacalcio? Non proprio. Il Diavolo potrebbe arrivare al nigeriano grazie alle cessioni di Theo e Leao.

Milan, le strategie dopo il mancato addio di Maignan

Partiamo da Magic Mike. Il trasferimento al Chelsea sembrava una formalità, eppure i blues hanno preferito non rilanciare l’offerta da 15 milioni presentata al Milan, che, invece, non s’è mossa dalla richiesta di 20. Forbice minima, eppure distanza ritenuta incolmabile.

Nella serata di ieri la trattativa si è clamorosamente arenata, anche se in via Aldo Rossi non si abbandona l’idea della exit strategy: avere Maignan a scadenza di contratto il prossimo giugno e rischiare quindi di perderlo a zero non conviene certo alle casse di un club che già non potrà contare sugli incassi sulle Champions e delle coppe europee.

Allegri scende in campo e tenta Rabiot

Se la scorsa stagione la Juventus di Giuntoli e Motta ha scelto di non prolungare il contratto a Rabiot non è stato solo per le sue richieste economiche, ma anche perché è sempre stato un pretoriano di Allegri, un fedelissimo. E i due potrebbero ricongiungersi nella Milano rossonera.

L’esperto centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2026 con l’Olympique Marsiglia, per cui potrebbe essere ingaggiato anche a prezzo di saldo per irrobustire una mediana nel segno dell’esperienza con Modric e, chissà, magari anche Xhaka. Come riferisce La Repubblica, il 30enne di Saint-Maurice avrebbe nostalgia di Max. E, allora, perché non provarci?

Folle idea Osimhen con le cessioni di Theo e Leao

Grazie ai bonus la cessione di Reijnders al Manchester City, che va solo ufficializzata, potrebbe fruttare fino a 70 milioni di euro. E occhio a Musah, sempre più vicino al Napoli per una cifra intorno ai 25 milioni. Poi gli altri big. Theo ha rifiutato la corte dell’Al Hilal perché vuole solo l’Atletico Madrid, ma l’offerta da 15 milioni dei colchoneros è ritenuta bassa, eccessivamente bassa. Il Milan chiede il doppio: 30 milioni da reinvestire per rinforzare la corsia mancina e non solo.

Ma è dalla partenza di Rafa Leao (al Bayern Monaco?) che i rossoneri contando di incassare una cifra monstre per sferrare l’assalto a Osimhen. Ecco la pazza idea di mercato: reduce dal prestito al Galatasaray, il nigeriano di proprietà del Napoli ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida solo per l’estero. Il centravanti mascherato ha detto no ai 40 milioni offerti dal solito Al Hilal di Simone Inzaghi: fino a che cifra potrà spingersi il Diavolo?