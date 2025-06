Milan con Maignan è scontro totale: niente Chelsea e rischio Donnarumma-bis, i tifosi scaricano Magic Mike

Dopo la rottura delle trattative con il Chelsea, il club di via Aldo Rossi rischia di perdere a zero il francese, ma sui social i tifosi applaudono la scelta e prendono di mira il portiere

Il Milan rischia di perdere Mike Maignan a zero al termine della prossima stagione. Questa, al momento, l’opzione più plausibile dopo la porta sbattuta in faccia all’offerta al ribasso presentata dal Chelsea dalla dirigenza rossonera. Il rischio di un Donnarumma-bis è altissimo e tra il Diavolo e il portiere della nazionale francese potrebbe chiudersi malissimo, ma sui social i tifosi rossoneri si schierano con il club e scaricano “il fu Magic Mike”.

Salta il trasferimento di Maignan al Chelsea

Niente Chelsea per Mike Maignan. Almeno per ora. Sarebbe, infatti, saltato l’accordo che avrebbe portato l’estremo difensore francese del Diavolo a trasferirsi subito nella porzione blues di Londra. Con la chiusura della finestra aggiuntiva di mercato per il Mondiale per Club fissata per la mezzanotte di oggi, martedì, 10 giugno, difficile che possa riaprirsi uno spiraglio per permettere al club inglese di avere Magic Mike per la prima edizione nel nuovo torneo per club organizzato dalla FIFA al via venerdì 14 giugno.

Situazione scomoda

Una situazione a dir poco scomoda e che, inevitabilmente, va a irrigidire i rapporti tra il portiere e il club di via Aldo Rossi, minando ulteriormente la strada verso un rinnovo contrattuale già di per sé complicata, se non ampiamente compromessa. In scadenza il 30 giugno 2026, Maignan aveva infatti già dato il suo benestare per trasferirsi in Premier League e salutare il Diavolo. Il no dei rossoneri al Chelsea non gli avrà di certo fatto piacere…

Distanza, al momento, incolmabile

A far saltare il banco delle trattative la richiesta da almeno 35 milioni di euro del Milan, con il Chelsea che si è spinto fino a 21 ricevendo in risposta un sonoro no. Come detto, è possibile che con la riapertura del mercato nella sessione estiva “ordinaria” le parti possano incontrarsi e valutare con maggiore calma ogni scenario. Al momento, però, l’unica certezza è che il Milan rischia un nuovo caso Donnarumma, con Maignan che potrebbe fare muro e andare a scadenza così da essere libero di scegliersi la squadra in totale libertà.

I tifosi del Diavolo scaricano Maignan

Uno scenario che, per ovvie ragioni, il Milan deve provare a scongiurare e che ha scatenato la reazione dei tifosi del Diavolo sui social, letteralmente infuriati con il numero uno (con la 16 sulle spalle), che nel finale della disastrosa stagione appena conclusa ha anche indossato la fascia da capitano. “Ora un bell’annetto di tribuna, e poi andare a quel paese”, scrive qualcuno. E ancora: “MALE! deve assolutamente partire. Non voglio giocatori che hanno provato ad andare via dal nostro club senza riuscire. Al Milan solo chi ha la maglia tatuata sulla pelle nessun’altro. No a giocatori scontenti in rosa, grazie”.

I commenti sono veramente tantissimi: “Giusto così, Maignan si può fare tranquillamente un anno in panchina se non vuole rinnovare”, e poi: “Rinnovasse senza fare il permaloso o portasse soldi che son 2 anni che fa piangere”, “Trova un’altra squadra o stai in tribuna, grande uomo.”, “Welcome to Milan Futuro Mike”, “Bravi così piuttosto un anno di tribuna a questo mercenario”, “Questi spendono 100 milioni per i cessi e fanno i t-rex per il portiere titolare della nazionale francese ahahah”, “Il Chelsea è pieno di soldi. Se vuole Maignan cacci i soldi che costa e non rompano”.