Milan, non solo Allegri per il post-Conceiçao: Fabregas la giovane tentazione dei rossoneri

L’ambiente sogna il ritorno del tecnico livornese, ma l’allenatore del Como piace alla dirigenza per qualità del gioco e capacità di valorizzare i giovani

Il nome di Massimiliano Allegri circola da giorni come possibile allenatore del Milan della prossima stagione, ma quella rappresentata dal tecnico livornese non è l’unica opzione che il club sta valutando per il post-Conceiçao: anche Cesc Fabregas, giovane allenatore del Como, è in corsa per la panchina rossonera.

Milan, Allegri prima opzione per la panchina

Massimiliano Allegri tornerebbe con piacere al Milan – lo ha dichiarato anche Giovanni Galeone, suo mentore nonché “portavoce” non ufficiale – e anche all’ambiente rossonero non dispiacerebbe riabbracciare il tecnico livornese, dopo l’addio ormai scontato a fine stagione di Sergio Conceiçao. Tuttavia Allegri non rappresenta l’unica opzione che la dirigenza del Milan sta valutando…

Il Milan e la tentazione Fabregas

Secondo QS, infatti, c’è un giovane tecnico della serie A che ha impressionato il Milan e che al momento rappresenta una forte tentazione per la prossima stagione. Si tratta di Cesc Fabregas, 37 anni, allenatore che sta conducendo il Como ad una salvezza tranquilla: i lariani sono attualmente al 13° posto con 29 punti, a +7 sulla zona retrocessione. Fabregas, però, non intriga solo per i risultati che sta ottenendo al suo primo anno di serie A.

Perché Fabregas piace al Milan

L’ex campione di Arsenal, Chelsea e Barcellona, infatti, piace anche per la capacità di lavorare con i giovani e di valorizzare le loro potenzialità: il lavoro fatto con Nico Paz, cresciuto in continuità e determinazione nel corso della stagione, rappresenta l’esempio migliore delle qualità di Fabregas nel rapporto con i giovani talenti. Rispetto ad Allegri, inoltre, Fabregas basa il suo gioco su una filosofia propositiva che è affine al progetto del Milan, desideroso di costruire una squadra non solo vincente, ma anche in grado di offrire spettacolo.

Milan, il contratto di Fabregas col Como

Rispetto ad Allegri ovviamente Fabregas offre meno garanzie di successo: l’esperienza del tecnico livornese è un valore aggiunto che i tifosi rossoneri, desiderosi di tornare a essere competitivi e magari a vincere nel più breve tempo possibile, non sottovalutano. La tentazione Fabregas è però viva, nonostante la scadenza del contratto del tecnico catalano col Como sia fissata solo nel 2026: la sensazione è che l’a.d. rossonero Furlani deciderà insieme al nuovo d.s. chi sarà a guidare il Milan nella prossima stagione.