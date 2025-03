Milan-Allegri, Galeone conferma: "Ai rossoneri direbbe sì, alla Juve non tornerà mai". Ambra, frecciata a Max

Allegri sempre più vicino al ritorno al Milan: ne è certo il suo mentore Galeone e aumentano anche gli sponsor in società. Intanto il tecnico finisce di nuovo al centro del gossip.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La profezia di Giovanni Galeone. L’84enne mentore di Allegri si sbilancia sul futuro di Max. Dopo aver già escluso l’esperienza araba, chiude le porte a un possibile ritorno alla Juventus. Al contrario, accetterebbe di riprendere in mano il timone di un Milan allo sbando. Intanto il tecnico livornese finisce al centro del gossip per la frecciatina ricevuta dalla sua ex Ambra Angiolini.

Allegri al Milan, Galeone conferma le voci

Nelle ultime ore le quotazioni di Allegri al Milan sono decisamente salite. Il club di via Aldo Rossi sa di non poter sbagliare ed è per questo motivo che si pensa a una virata nel segno del made in Italy. Paratici come ds, Max in panchina. E la conferma arriva pure da Galeone, vicinissimo al tecnico toscano e suo mentore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intervenuto a “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, l’84enne ex allenatore di Pescara e Udinese ha parlato del futuro del suo pupillo, escludendo in maniera categorica gli spifferi che lo accostano di nuovo alla Juventus. “No, lì non tornerà mai più” assicura. Anche perché la rottura con Giuntoli è stata totale dopo il trionfo in Coppa Italia. Al contrario, “credo più in un ritorno al Milan”. Dove per altro Allegri ha vinto il suo primo scudetto da allenatore.

I cori dello Stadium e gli sponsor in rossonero

Il nome di Max, che nella Torino bianconera è stato più volte contestato dalla tifoseria per la qualità di gioco espresso dalla Juventus, è tornato prepotentemente in auge dopo la disfatta interna con l’Atalanta, quando una parte del pubblico ha intonato cori a suo favore all’uscita dallo Stadium. Ma non basterà.

L’ipotesi Milan, invece, si fa sempre più concreta, anche se la priorità del club rossonero è individuare prima il ds cui affidare la ricostruzione. Il delicato compito è affidato all’ad Giorgio Furlani, che vede in Paratici l’uomo giusto per la rinascita. Intanto aumentano gli sponsor di Allegri in società: dagli stessi Furlani e Paratici a Ibrahimovic e Moncada. Segnali che rendono sempre più verosimile un matrimonio bis.

Ambra Angiolini, che frecciata ad Allegri

Non solo mercato, ma anche gossip. Allegri torna al centro delle vicende rosa per la battuta al vetriolo della sua ex compagna Ambra Angiolini, dal 14 marzo su Paramount+ con la commedia “Best friend forever”.

Parlando delle sue storie d’amore, l’attrice boccia quasi tutti, a eccezione di Francesco Renga, con cui è stata sposata per 11 anni fino al 2015 e da cui ha avuto i figli Jolanda e Leonardo: “Ho avuto solo casi umani, tranne uno”. Con Allegri ha fatto coppia tra il 2017 e il 2021, ma poi è finita nel peggiore dei modi dopo un tradimento dell’allenatore.