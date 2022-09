30-09-2022 09:13

Ci sono diversi modi di lasciarsi quando un amore, una relazione, arriva al capolinea. Quello tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri deve essere stato, e lo è tuttora, abbastanza tumultuoso. Al di là delle solite polemiche da gossip è bastata una semplice battuta in tv, fatta da uno dei protagonisti, a riaprire la diatriba tra i due ex innamorati. Con relative ripercussioni sui social dove gli hasthag relativi sia all’attrice che all’allenatore della Juventus sono andati rapidamente in trend topic.

Ambra a X-Factor: “Dodici mesi di terapia dopo il mio ultimo ex”

L’ultimo episodio si è verificato nella serata di ieri. Durante la terza puntata delle blind audition del talent canoro X Factor di cui quest’anno è uno dei giudici, Ambra Angiolini per motivare la sua scelta su uno dei cantanti in gara, Samuel con la canzone “Riso col pollo”, rispondendo ad una provocazione dell’altro giudice Dargen D’Amico ha detto:

"Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo – Ma oggi grazie a te, caro 'Riso col pollo', voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita", ha aggiunto Ambra tra risate e applausi.

Ambra: che frecciata al veleno contro Max Allegri a X Factor

Pur senza nominarlo Ambra Angiolini ha inequivocabilmente tirato in ballo Max Allegri che di fatti è il suo ultimo ex. La relazione tra la cantante, attrice e presentatrice, e l’attuale allenatore della Juventus, è durata dal 2017 al 2021.

Matrimonio saltato e l’appartamento conteso

I due sono arrivati sul punto di sposarsi, poi la rottura abbastanza traumatica, a quando sembra, anche dalle varie dichiarazione rese dopo la separazione, soprattutto per Ambra che ha parlato spesso di dolore, delusione, punto zero e ora anche di psicoterapia. E mentre Allegri è entrato in conflitto legale con un’altra sua ex, la Angiolini si è vista anche tirare in ballo da Silvia Slitti, moglie di Giampaolo Pazzini, per una questione di morosità legata alla casa in affitto a Milano.