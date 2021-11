Ambra, addio a Allegri: cade l'ultima certezza. Retroscena Incontrada

04-11-2021 10:22

Ora c’è solo silenzio (si fa per dire) attorno a Ambra e Max Allegri: la tensione tra loro ha toccato una tale elevatezza che la coppia non si parla neanche più per questioni di ordine pratico, relegando a terzi la risoluzione delle pratiche e delle incombenze che impone l’aver ancora una casa in comune.

Ambra, come già rivelato dal settimanale Chi, avrebbe deciso di cercare un nuovo appartamento per sé e per Jolanda, sua figlia, dopo che Allegri ha deciso di riprendere possesso dell’appartamento milanese (molto vicino a quello occupato dalla figlia Valentina). Ergo Ambra deve abbandonare la loro dimora e trovarne un’altra. Ma ciò poco conta, dopo il comunicato stampa diffuso da Striscia la Notizia e le ultime rivelazioni di Alfonso Signorini.

Ambra, il comunicato di Striscia la Notizia

Nella serata di mercoledì, l’ufficio stampa di Striscia, ha inviato alle redazioni un lungo ed articolato comunicato che ricostruisce quanto avvenuto relativamente alla consegna del Tapiro a Ambra: un momento non proprio gratificante, che ha innescato reazioni di indignazione, l’intervento di opinionisti, giornalisti, addirittura della ministra per le Pari Opportunità su quello che è il ruolo e l’immagine trapelata dell’attrice.

Questa versione, respinta in blocco dal tg satirico e dai suoi collaboratori, è stata smentita lato loro con una serie di documentate prove.

“Il tapiro ad Ambra è stato un agguato, un atto violento contro la volontà dell’attrice. Il Gabibbo vi mostra il fuorionda dell’approccio dell’inviato Valerio Staffelli ad Ambra, che è in auto quando lo vede. Potrebbe allontanarsi. Invece scende, e segue il tapiroforo per accettare di buon grado il premio di consolazione. Verranno mostrare anche le molte immagini in cui si vede Angiolini che ride e fa battute a Staffelli”, si legge nel comunicato.

Il retroscena sul post di Jolanda Renga

Secondo Striscia, anche il post pubblicato da Jolanda Renga sarebbe stato frutto di una mossa mediatica architettata dall’agenzia che segue Ambra e (Notoria Lab) che avrebbe aiutato la primogenita dell’attrice a elaborare, in maniera più diretta, la propria opinione sulla rottura tra Allegri e la mamma.

E Allegri? Secondo le ultime di Chi sarebbe stato irritato, e non poco, dall’immagine emersa da questa vicenda che ha sollevato così tante critiche e pressioni da esaltare ancora di più se possibile una contrapposizione, una semplificazione di ruoli. Stando all’allenatore sarebbe stata proprio Ambra a lasciar trapelare la notizia della frattura e a costruire una sorta di schermo dietro cui proteggersi, mettendo in luce le sue carenze e il presunto tradimento subito.

Fino ad ora, nonostante l’attenzione costante, Allegri ha sempre preferito glissare e non fornire dettagli sulla sua vita privata. E ciò nonostante una vita sentimentale che ha visto separazioni, divorzi, rotture e flirt.

Il chiarimento tra Ambra e Vanessa Incontrada, poi il silenzio

Torniamo però a Striscia e alla difesa del proprio operato: un capitolo inedito di questa vicenda viene consegnato ai media attraverso un passaggio chiave, in questa triste vicenda del Tapiro a Ambra, accompagnate tra l’altro da minacce intollerabili verso i conduttori, Staffelli e lo staff:

“Quando Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra e si sono spiegate e chiarite. Però di questo fatto Angiolini nelle sue dirette radio e Instagram non ha mai dato notizia. Così non si sono evitate le minacce di morte arrivate ai conduttori, a Valerio Staffelli, ai loro figli. «Altro che muro d’amore, muro d’ipocrisia», precisa il Gabibbo”.

Perché se Vanessa Incontrada, accusata di aver taciuto pur ricoprendo un ruolo molto importante nella comunicazione e nella lotta agli stereotipi ha omesso fino a mercoledì questo chiarimento? Perché Ambra non ne ha fatto cenno, anzi? Perché ancora sussistono questi non detti, al netto di una separazione che a quanto pare ha più strascichi di quanto si creda?

Nulla è così, se vi pare. Almeno fino all’emergere di altri dettagli su una questione che non è più (solo) una vicenda privata.

