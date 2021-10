Ambra e l'addio a Allegri, così si è sgretolato anche l'ultimo segreto

28-10-2021 13:03

Avvolto da un silenzio quasi surreale, per via della sua indubbia notorietà e per l’essere l’uomo che avrebbe dovuto imprimere una qualche svolta, Massimiliano Allegri si limita a dichiarazioni calcistiche sulle quali concentrare l’attenzione e sua e della squadra che, contro il suo Sassuolo, ha disputato una partita da Halloween mood, terrificante. Una fase che non trova una soluzione accettabile. E che segna se non il giorno zero, come Ambra, una cesura profondissima.

Ambra-Allegri: la crisi e la rottura

Come ha precisato egli stesso, interpellato sull’argomento, non c’è mai stata parola o dichiarazione sulla sua vita privata nonostante le copertine e titoli non siano mai mancati, in quella direzione ovvero concentrate sulle sue relazioni, le sue decisioni improvvise, i suoi gesti eclatanti: Allegri è Allegri anche per questa ragione. Ambra Angiolini, dalla sua, ora balla da sola (che sia davvero pronta per approdare sulla pista da ballo?): ha dimostrato acume, intelligenza, sentimento e anche una solidità che abbiamo compreso e difeso tutti e tutte davanti all’ennesimo e anche inutile Tapiro per una questione che di beffa sapeva quasi nulla.

Il post di Jolanda Renga rompe il silenzio

C’è anche chi continua ad indagare su quel post di Jolanda Renga che, quasi diciottenne, ha maturato più consapevolezza e capacità di analisi rispetto a tanto di quanto letto e detto in merito alla vicenda che ha colpito lei, sua madre e il suo ex compagno. L’allusione a un tradimento è evidente, anche se delicato. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe stata da parte dell’allenatore una divagazione scoperta da Ambra, che ha ritentato di ricucire il rapporto evidentemente innamorata di Allegri a tal punto da riprovare.

Le ultime indiscrezioni su Allegri e Ambra

Invece sembra che, stando alle indiscrezioni raccolte in queste settimanale da Chi e da Oggi, ci sarebbe una figura nuova nella vita di Allegri e che quest’ultima presenza abbia interferito nella convivenza appena iniziata dopo 4 anni di tentennamenti e crisi, complice il lockdown, tra Ambra e l’allenatore della Juventus. “Non occorre andare troppo lontano. L’ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Se volete trovare la bionda, cercatela lì”, la confidenza pubblicata da Oggi.

Ambra sta cercando casa a Milano, per non incorrere in sgradevoli conseguenze legate alla decisione di occupare un appartamento nello stesso stabile dove vive la figlia di Allegri, Valentina, sposatasi pochi mesi fa durante l’estate in un contesto da sogno.

Un matrimonio a cui aveva preso parte anche Ambra e che aveva visto entrambi, vicini e sorridenti in barca a vela tra le acque della Penisola Sorrentina, davanti a Capri. Prima che saltasse ogni punto di quella trama riunita dalla volontà di Ambra.

