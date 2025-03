Milan, Pellegatti rivela in anteprima chi sarà il nuovo ds e che compiti avrà

La storica voce di Milan Channel traccia identikit del ds: no a Thiago Scuro e Krösche, si cerca una figura italiana. Nelle ultime ore Tare sorpassato

È il momento delle decisioni importanti, in casa Milan. Non si può più tergiversare. Soprattutto, non si può più sbagliare. Prima del nuovo allenatore, bisognerà scegliere il ds che detterà la nuova linea. E a spoilerare il nome del prossimo dirigente rossonero è uno che del Diavolo sa tutto: Carlo Pellegatti.

Milan, Pellegatti rivela chi sarà il nuovo ds

Reduce dalle scintille con Sergio Conceicao nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione a Pressing, il programma sportivo in onda su Canale 5. Il giornalista ha parlato della priorità del Milan, quella cioè legata alla scelta del nuovo direttore sportivo, da cui inevitabilmente dipenderà l’ennesima rivoluzione estiva del club.

Pellegatti è partito dall’incontro tra l’ad Giorgio Furlani con Gerry Cardinale. “È andato lì per definire divisioni e ruoli nel Milan. Anche per la parte tecnica l’ultima parola spetterà a lui”. Questa sarà una settimana forse decisiva. Sì, perché “inizierà un nuovo giro dopo quello di Zlatan Ibrahimovic e Cardinale”. La certezza è che dalla rosa dei candidati è uscito Andrea Berta: dopo 12 anni all’Atletico Madrid, diventerà il nuovo ds dell’Arsenal.

Tutti i candidati e il testa a testa tra due dirigenti

Un altro nome circolato negli ultimi giorni è quello del brasiliano Thiago Scuro. “Ma lì fa il direttore generale e non credo venga al Milan a fare il ds sotto un altro” spiega Pellegati. Che esclude anche un’altra pista: “Non credo neppure al nome di Markus Krösche dell’Eintracht Francoforte”.

E traccia l’identikit del prossimo ds rossonero. “Servirà una figura italiana. Fino a poco fa Tare sembrava favorito”. Quindi le scuse in diretta a Massimo Callegari per essere stato al telefono. “Spero non mi rimproveri, ma lavoravo proprio su questo: dalle ultime notizie di qualche minuto fa pare sia in calo la posizione di Tare e in salita quella di Paratici”. La bomba è servita.

Il sorpasso di Paratici: l’ex Juve porta Allegri?

Per Furlani si prospetta una settimana caldissima, perché il club di via Aldo Rossi non può permettersi il lusso di sbagliare ancora. La nuova linea è dettata: sarà un Milan più italiano. Anche in panchina. Dove con Paratici salgono le quotazioni del clamoroso ritorno di Max Allegri, che al timone del Diavolo ha vinto il suo primo scudetto da allenatore nel 2010/11.

Il livornese è considerato l’uomo giusto non solo per il suo palmares, ma anche per la capacità di garantire quella solidità venuta decisamente a mancare nel corso di questa tormentata e deludente stagione.