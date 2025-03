Milan, Ibrahimovic svela le ragioni dell’assenza: “Colpa di un virus”. E sulle liti con Furlani: “Tutte falsità”

Svelata la causa della prolungata assenza di Ibrahimovic, che ha anche negato di aver litigato con Furlani, con il quale sta continuando a discutere sul futuro del club

A lungo si è discusso delle possibili cause dietro la lunga assenza di Zlatan Ibrahimovic da Milanello, tanto che si era iniziata a sospettare anche una possibile crepa con la società, ma dietro alla scomparsa di Ibra, riapparso venerdì 28 marzo per la prima volta dopo circa tre settimane, ci sarebbe un virus come da lui stesso svelato prima del match tra Napoli e Milan durante un’intervento ai microfoni di DAZN nel quale ha parlato anche del suo rapporto con Giorgio Furlani.

Ibra: “Assenza? Colpa di un virus”

Dietro all’assenza nelle ultime tre settimane di Zlatan Ibrahimovic da Milanello, dove è tornato a farsi vedere venerdì 28 marzo, non si nasconderebbe alcun ridimensionamento del suo ruolo ne alcun problema con la società. A tenere lontano lo svedese dall’ambiente Milan sarebbe stato infatti un virus, come svelato da lui stesso a DAZN: “Sono stato male, ho tagliato i capelli e il fisico ha preso uno shock. Scherzi a parte, sono stato male, ho avuto un virus, ho perso pure 3 chili. Ma ora sto meglio e sono presente”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con Furlani: “Nessun litigio, tutte falsità”

Sempre ai microfoni di DAZN, Ibra avrebbe smentito anche i presunti litigi con Giorgio Furlani, con il quale starebbero anche discutendo del possibile nuovo direttore sportivo, ruolo per cui il favorito sembrerebbe essere Fabio Paratici: “Sono qua per aiutare tutti, in campo e fuori. Come prima, nel presente e in futuro. Il direttore sportivo? Si parla tanto di questa figura, noi siamo uniti. Stiamo parlando tutti i giorni per capire cosa serve e cosa non serve, poi non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani e altre cose, ma sono tutte falsità, inventate. Con Furlani parlo tutti i giorni di tutte le cose. Prima, oggi e domani. Sono qua per aiutare tutti. In campo spero che vada meglio, e anche fuori dal campo”.

L’aneddoto sul Napoli

Successivamente Ibra ha anche svelato di essere stato in passato molto vicino al Napoli (che in serata ha battuto il Milan 2-1 tenendo il passo dell’Inter): “Sì, ero stato vicino ad andare al Napoli, era 5-6 anni fa. Non è successo, forse non doveva succedere. Quando sono entrato in campo ora, mi ha dato tanta adrenalina, se non ricordo male nell’ultima partita qua ho fatto due gol. Ho bei ricordi in questo stadio. Sì è vero, Cannavaro mi portava in giro… Guidava… Non posso dire tutto”.