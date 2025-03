Il Milan regala un tempo al Napoli: formazione sbagliata (e senza Leao), è bufera su Conceicao, Theo e Gimenez

Non basta la buona ripresa, con l'ingresso di Leao: la disastrosa fase iniziale del match costa cara ai rossoneri, che dicono addio alla Champions. Tifosi furiosi sui social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Addio Champions. Il Milan lascia a Napoli le residue speranze di restare in corsa per il quarto posto e affida alla Coppa Italia le ultime possibilità per raddrizzare, almeno parzialmente, la sua stagione. La sconfitta del Maradona arriva al termine di un match dai due volti, in cui i rossoneri pagano a prezzo caro, anzi carissimo, le scelte di inizio match. Sul banco degli imputati, ancora una volta, Conceicao per le scelte di formazione rivelatesi sbagliate, a cominciare dalla clamorosa esclusione di Leao. Ma anche Theo con le sue amnesie e Gimenez con l’errore dal dischetto che avrebbe potuto riaprire prima il match, finiscono nel calderone delle polemiche.

Milan, primo tempo disastroso al Maradona

In 18′ gli azzurri sono già sul 2-0, col primo gol messo a segno da Politano dopo un solo minuto. Evidenti le responsabilità di Theo, ma è tutto il Milan a non girare. “Vedere sta squadra giocare è un’offesa al calcio, vedere questo allenatore è un’offesa al calcio”, scrive fuori dai denti un tifoso rossonero deluso. “Concecao ha finito di distruggere quel poco gioco che avevamo e Felix un disastro totale”, un altro commento furente. Sono in tanti a ribadire lo stesso concetto: “Leao deve giocare sempre dall’inizio”. E c’è chi sottolinea: “Quando a otto giornate dalla fine da tifoso non sai chi sono i difensori centrali, i centrocampisti e gli attaccanti e quando su 1000 passaggi 800 sono sul portiere dove vogliamo andare?”.

Meglio nella ripresa, Gimenez sbaglia un rigore

Nella ripresa va meglio, col Milan che schiaccia il Napoli nella sua metà campo sfiorando l’ennesima rimonta. “Grande Theo, allora giocava pure lui?”, ironizza qualcuno sul rigore. “Da quando in poi tira Gimenez i rigori? Che vada via anche lui“, il commento rabbioso dopo l’errore dal dischetto del messicano. Qualcuno si chiede: “Ma perché Pulisic non ha tirato il rigore??? Non possiamo permetterci questi errori”. E c’è chi infierisce: “Squadra fatta di scarti sopravvalutati e raccomandati da agenti, allenata da mezze cartucce”. E ancora: “Ormai manco il rigorista sanno scegliere. Che amarezza”.

Disastro Milan, tifosi contro Conceicao: rimpianto Pioli

A fine gara le sensazioni sono contrastanti. “La prima sconfitta in cui gioisco. Il pareggio non ci sarebbe servito a nulla e avremmo fatto un favore all’Inter”, scrive un tifoso calcolatrice alla mano. “Conceicao via subito. Chiedete scusa a Pioli e richiamatelo“, l’invito di un fan disincantato. “Vi rendete conto che miracolo ha fatto Pioli con questa società di incompetenti?“, la domanda di un altro tifoso. E sono in tanti a chiedere la testa del portoghese e a invitare a scelte più raziocinanti per il futuro: “Sergione un incapace, peggio di Fonseca. Deve solo spiegare perché non si dimette”.