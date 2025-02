Atalanta, anche Gasperini contro il Var: nuovo sfogo del tecnico della Dea

Il tecnico della Dea se la prende con l’utilizzo della review arrivando ad affermare che ha peggiorato il gioco: “Ha creato confusione e triplicato le polemiche”

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gian Piero Gasperini si schiera con i detrattori della tecnologia nel calcio. Intervistato da Sport Mediaset, l’allenatore dell’Atalanta ha attaccato duramente l’utilizzo del Var: “Ha peggiorato il calcio”.

Atalanta, Gasperini contro il Var

Il Var è un danno per il calcio. Questo il giudizio di Gianpiero Gasperini, che intervistato da Sport Mediaset ha dato un giudizio severo riguardo all’utilizzo della tecnologia nel mondo del football. Secondo l’allenatore dell’Atalanta, infatti, la video review avrebbe portato non soltanto maggiore confusione sul terreno di gioco, ma avrebbe addirittura modificato il calcio stesso, danneggiandone protagonisti e tifosi.

Per Gasperini il Var peggiora il calcio

“Il Var non ha valorizzato il gioco del calcio, l’ha peggiorato enormemente”, afferma Gasperini con un giudizio che, a suo parere, sarebbe condiviso da allenatori e protagonisti appartenenti alla “vecchia guardia”. “Sono assolutamente in difficoltà col Var, che ha modificato completamente il gioco – ha aggiunto il tecnico dell’Atalanta – . Chi è nell’ambiente da tanti anni non vi si riconosce”.

Contrasti e falli di mano, un problema per il Var

Continuando la sua analisi, Gasperini ha spiegato che il Var ha aumentato la confusione riguardante due fattispecie del regolamento in particolare. “C’è tanta confusione su contrasti e falli di mano – le parole dell’allenatore dei bergamaschi -. Alcuni casi eclatanti il Var li scopre, ma ce ne sono troppi che hanno reso questo gioco qualcosa di diverso anche nello spirito, nei movimenti e nello sviluppo”.

Questo, secondo Gasperini, finisce col confondere i tifosi e dunque nell’aumentare il numero e il tono delle polemiche. “Ha creato tanta confusione anche nei tifosi, perché le polemiche adesso sono triplicate – ha concluso Gasperini -. Non c’è certezza di regolamento, può essere tutto e il contrario di tutto. Come strumento è diventato troppo poco utile”.

Gasperini e le polemiche dopo il pari col Torino

Le parole contro il Var arrivano dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Torino, seguito da polemiche arbitrali sollevate dallo stesso Gasperini. Il tecnico della Dea si era infatti lamentato duramente a fine partita per l’annullamento del gol di Bellanova e per un rigore non concesso all’Atalanta in seguito a un un tocco di mano del granata Coco su una palla controllata da Djimsiti.