Atalanta-Torino, Gasperini maleducato in diretta a Dazn: cosa ha detto e la sentenza del web

Il tecnico della Dea sempre più nervoso nei post-partita, dopo il pareggio con il Torino prima l'attacco ad arbitri e Var poi il siparietto con Dazn

Gasperini resta in difficoltà. Con solo una vittoria in Serie A – da inizio 2025 – l’Atalanta s’è spenta e non riesce più a tenere il passo scudetto che, fino a qualche settimana fa, sembrava più che plausibile. Gira tutto storto al tecnico della Dea che tra richieste folli di calciomercato, attacchi diretti alla società alla vigilia della gara di Champions contro il Barcellona e mancati successi in campionato, sta esplodendo di rabbia. Dopo i recenti sfoghi dinanzi alle telecamere e in conferenza stampa, al termine della gara contro il Torino l’allenatore dell’Atalanta ha fatto anche di peggio nell’intervista esclusiva a DAZN. Il retroscena e i dettagli dell’accaduto.

Lo sfogo maleducato di Gasperini a DAZN: “Non fare il furbo”

Al termine di Atalanta-Torino, Gasperini è una furia con arbitro e VAR. Non manca lo sfogo del tecnico anche contro DAZN. Alla domanda: “C’è stata una decisione che l’ha fatta arrabbiare più delle altre?” si è inalberato Gasperini che ha accusato il giornalista: “Non fare il furbo, la stai già guardando su. Non fare il furbo, bravo! La stai già mandando in onda e se la stai già guardando, cosa mi chiedi?

In realtà le abbiamo già mandate in onda tutte e tre. “E allora, cosa mi chiedi? Caschi dalle nuvole? E’ normale che quello che è stato levato a Bellanova pesa di più delle altre decisioni”.

Tifosi infuriati con Gasperini per le parole del tecnico a DAZN

Subito dopo lo sfogo di Gasperini a DAZN si è aperta una bufera sul web: “Gasperini quando non vinci protesti sempre, quando gli episodi sono a tuo favore non dici mai nulla.” C’è chi scrive: “Invece di piangere per i rigori quel cafone di Gasperini farebbe bene a denunciare la sua tifoseria razzista.”

E ancora: “Ditelo a quel cafone di Gasperini che pensa a piangere invece di educare la sua gente razzista.” C’è poi chi attacca: “Gasperini è stato muto in almeno 3 partite in cui gli avversari sono stati letteralmente DERUBATI. AVRÀ almeno 6 punti in più immeritatamente.”

Moviola di Atalanta-Torino: gol annullato e rigori dubbi

I tifosi accusano Gasperini di trovare sempre l’alibi dell’arbitro

Non si placano gli animi sul web: “Quando non si vince c’è sempre l’arbitro di mezzo, vero Gasp? C’è poi chi sostiene: “Ma perché vi meravigliate? Non sa perdere, anzi non ha mai saputo perdere. Uomo che vale meno di 0 e che accusa ogni volta gli arbitri”.

E ancora: “Se solo Gasperini potesse contribuire i suoi ‘momenti’ a PublicAI, avremmo un AI che sa tutto sulla maleducazione!” Il web resta infuriato contro il tecnico della Dea: “Mandate il messaggio a Gasperini che si è concentrato come sempre, quando va male, solo con l’arbitro ovviamente.”

E infine: “Ogni qual volta che l’Atalanta non vince guarda un po’ è sempre colpa dell’arbitro. Si stesse zitto Gasperini che ha avuto un rigore INESISTENTE su Retegui. In quell’occasione non è mai fallo di Tameze. Ma questo non lo dice in diretta a DAZN, vero?!?!?!?!?!”