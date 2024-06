Spagna-Italia, dalla Spalletti-cam tutti gli sfoghi del c.t. Frattesi e Jorginho i bersagli

Il commissario tecnico ha giocato la sua personale partita a bordocampo, urlando ripetutamente indicazioni ai giocatori azzurri, soprattutto ai centrocampisti

Al fischio finale della gara con la Spagna Luciano Spalletti s’è presentato davanti ai giornalisti spompato, quasi senza voce: durante i 90’ il c.t. ha lanciato ripetutamente urla agli azzurri, manifestando una frustazione mai vista da quando allena l’Italia, catturata dalla Spalletti-cam.

Euro2024, le urla di Spalletti contro Frattesi e Jorginho

Come visto dalla Spalletti-cam, il c.t. s’è spolmonato soprattutto nel primo tempo, quando la pressione della Spagna era più forte e l’Italia faticava a venire fuori dalla difesa, così come pianificato dal c.t. nei giorni di avvicinamento alla gara. Molte delle indicazioni di Spalletti sembravano dirette ai centrocampisti: Frattesi, Jorginho e Barella. “Sali sali Davide” oppure “Frattesi vieni dentro”, le urla rivolte al nerazzurro. Tante le indicazioni a Jorgihno: “Va pulita sta palla se no è difficile”, “Oh va giocata, non va bene così”, “Jorginho che se la venga a far dare se no è inutile così”. Anche Barella prende la sua dose di sgridate: “Barella ma non vieni?”, urla Spalletti, chiedendo all’interista di farsi vedere in costruzione.

Euro2024, Spalletti e le indicazioni a Di Lorenzo

Spalletti s’è fatto sentire anche dagli attaccanti, in particolare da Scamacca, che a lungo ha passeggiato in campo senza riuscire mai a fare da punto di riferimento ai compagni. “Forza Scamacca cerca la posizione”, lo ha invitato il c.t., che ha invece avuto qualche difficoltà a raggiungere Di Lorenzo, più lontano dalla panchina e nei guai contro lo scatenato Nico Williams. “Non lo far partire” e “Vienigli addosso, vieni!”, sembravano indicazioni urlate proprio al terzino del Napoli.

Euro2024, Spalletti e le liti con De La Fuente e Carvajal

Nel corso della sua personale partita a bordocampo, Spalletti ha avuto modo anche di battibeccare con gli spagnoli. Tra i suoi bersagli sia il c.t. De La Fuente, che nel primo tempo ha richiamato l’arbitro chiedendo un fallo a favore vicino alla linea laterale: a quel punto Spalletti è uscito dalla sua area tecnica per dire qualcosa al collega. Poi un teatrino simile con Carvajal. “Ma cosa vuoi Carvajal, cosa vuoi?”, ha detto Spalletti dopo la plateale protesta del veterano del Real Madrid. L’unico attimo di silenzio, dopo l’autogol di Calafiori: a quel punto anche Spalletti è stato sopraffatto dalla delusione.