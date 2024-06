Euro2024, Italia-Spagna: serata da incubo per Di Lorenzo, i tifosi della Juventus lo scaricano e avvertono Giuntoli

Prestazione da dimenticare per Di Lorenzo, l’esterno difensivo del Napoli, è tra i peggiori in campo nel match tra Italia e Spagna e le voci di un interessamento della Juve scatena i tifosi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una serata da dimenticare per l’Italia e una serata da incubo per Giovanni Di Lorenzo. L’esterno difensivo del Napoli ha avuto vita difficilissima contro i giocatori della Spagna, con Nico Williams che è stato tra i migliori in campo per gli iberici saltando sistematicamente l’esterno azzurro.

Di Lorenzo: la notte da incubo a Gelsenkirchen

Una notte da dimenticare quella di Giovanni Di Lorenzo. L’esterno difensivo del Napoli è stato uno dei punti fermi nell’Italia di Luciano Spalletti, il suo apporto sul piano difensivo veniva considerato d’eccellenza per gli azzurri ma contro la Spagna è arrivata una prestazione da dimenticare. Novanta minuti di pura sofferenza per il capitano del Napoli che sin dalle prime battute del match non è mai riuscito a tenere sotto controllo l’esuberanza di un Nico Williams, che ha fatto il bello e cattivo tempo sulla sua fascia di competenza e anche quando negli ultimi minuti della ripresa è cambiato il dirimpettaio con l’ingresso di Ayoze le cose non sono andate meglio.

Di Lorenzo: i tifosi della Juve già lo scaricano

E’ stata un’estate particolare quella di Giovanni Di Lorenzo, alla fine di una stagione difficilissima con la maglia del Napoli. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la decisione, comunicata dal suo agente, di voler lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione di mercato. Una decisione inaspettata visto che Di Lorenzo è il capitano della formazione partenopea e che solo un anno fa celebrava la vittoria dello scudetto. Qualcosa si è rotto all’interno dello spogliatoio nel corso dell’ultimo campionato e per lui si sono fatte sempre più pressanti le voci di un possibile approdo alla Juventus.

Ma dopo l’ultima prestazione contro la Spagna, i tifosi della Juventus già prendono le distanze e lanciano un avvertimento a Giuntoli: “Di Lorenzo non lo voglio alla Juve nemmeno impacchettato col fiocco”, scrive Gabriele e Daniele gli fa eco: “Per me nemmeno gratis”. I commenti negativi nei confronti dell’esterno difensivo sono tantissimo: “Non lo voglio mai più sentire accostato alla Juve”, scrive Isa.

Difesa a 3 e Darmian titolare: le proposte dei tifosi

Una sconfitta difficile da digerire per i tifosi italiani, la speranza prima del match con la Spagna era quella di poter essere più vicini agli iberici in termini di qualità e di prospettive di vittorie. Ma la qualificazione agli ottavi resta comunque possibile per gli azzurri ma ora i tifosi italiani chiedono un cambio di marcia a Luciano Spalletti e la possibilità di provare la difesa a 3, una richiesta lanciata anche prima dell’Europeo, e l’inserimento di Darmian nell’undici titolare nel match contro la Croazia.