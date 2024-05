Euro2024 e Olimpiadi: Sky presenta la sua squadra e il palinsesto di un'estate di sport

A Palazzo reale a Milano l'emittente ha rivelato tutte le dirette e gli speciali per i due grandi appuntamenti in Germania e a Parigi, torna Boban

Europei di atletica, tutte e 51 le partite degli Europei di calcio in Germania, le Olimpiadi integrali con 1000 ore su 10 canali prima che riparta la stagione del calcio con la Supercoppa Europea con l’Atalanta, l’Europa League e l’America’s cup di vela, infine la Champions League con il nuovo formato.

E’ solo un pezzetto dell’ampia offerta di Sky che oggi, nel suggestivo scenario del Palazzo reale di Milano ha presentato i suoi nuovi palinsesti estivi.

Dal 14 giugno al 14 luglio tutto l’Europeo

Le 51 gare di Euro2024 saranno trasmesse tutte in 4k, di cui 20 in esclusiva, per circa 200 ore di diretta con tre studi dedicati, compreso lo studio Adidas di Berlino. La giornata tipo inizia alle 10 con le ultime su Sky Sport24, alle 13 collegamento con Berlino, alle 14 Eurogoleador che aprirà le porte alle partite: tutte avranno un pre-partita e un post-partita. Alle 23.30 il mercato con Bonan e Di Marzio con la trasmissione Euroweekend. Tra i talent ci saranno Capello, Costacurta, Di Canio, Marchegiani e Marocchi che si uniranno agli inviati, compresa la coppia che ha raccontato Mondiali ed Europei ovvero Caressa e Bergomi.

Bergomi si fida del ct Spalletti

Che Italia vedremo in Germania? Fabio Caressa ci crede: “Un girone molto duro, molto dipenderà dalla prima partita contro l’Albania: non ci sono squadre imbattibili ma molto dure come l’Inghilterra, la Francia e la Spagna se trova un centravanti, poi la Germania che è fastidiosa ma che non mi ha impressionato l’ultima volta, la Croazia la conosciamo bene e potrebbero uscire anche sorprese. Se riusciamo a passare il primo turno possiamo andare lontano”. Lapidario Beppe Bergomi: “Mi fido di Spalletti ma dobbiamo vedere che scelte farà, chi uscirà dei 30 preconvocati, aspettiamo anche le ultime amichevoli ma mi fido del ct”.

La nuova Champions, come funziona

Sky sarà ancora più ricca per le coppe europee. Avremo infatti 5 italiane in Champions ed anche 9 in tutte le coppe se domani nella finale di Conference League vince la Fiorentina: tutte andranno su Sky. Le migliori 36 si affronteranno con la nuova formula, tantissime partite: 189 (52 in più rispetto all’ultima edizione) che andranno in onda tutte su Sky: si giocherà per due volte anche il giovedì oltre ai giorni canonici di martedì e mercoledì. Ci sarà una classifica unica con le prime 8 già promosse ai quarti e le altre migliori che si sfideranno nei playoff. Nascerà un tabellone stile tennis con le 8 teste di serie e le squadre che arriveranno dai playoff. Il direttore di Sky, Federico Ferri, ha aggiunto: “A Sky tornerà anche Zvonimir Boban“. “Torno a casa dove sono stato per 13 anni – ha detto l’ex Milan – dopo aver lavorato con Uefa e Milan sono più maturo ed esperto ma sono sempre lo stesso, noi siamo pagati per dire le cose non per nasconderle. Non mi piace però l’inglesismo talent, resto un talento per tutta la vita? Chiamateci campioni”.

In totale Sky trasmetterà per il prossimo triennio, in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, ben 527 match per ognuna delle tre stagioni di Champions League (185 partite su 203, compresi i Playoff), Europa League (189 partite) e Conference League (153 partite), anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla Uefa Super Cup e alla Uefa Europa Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Il prologo della nuova UEFA Champions League sarà la Supercoppa UEFA, che tornerà su Sky il 14 agosto con la sfida tra l’Atalanta trionfatrice in UEFA Europa League e la vincente della finale del 1° giugno tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

In diretta su Sky anche Wimbledon e Olimpiadi

Presentati anche gli Europei di atletica che si terranno a Roma, con 100 atleti azzurri, dal 7 al 12 giugno con l’obiettivo di eguagliare o migliorare il record di 12 medaglie di Spalato ’90 per l’Italia. Le gare, che metteranno in palio 147 medaglie per le 24 differenti specialità, saranno trasmesse in diretta dai canali di Sky Sport, che proporrà le cinque sessioni mattutine e le sei sessioni serali integralmente, offrendo una copertura completa della manifestazione romana. Le due voci principali che racconteranno i Campionati Europei di atletica leggera saranno quelle di Nicola Roggero e Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004 ad Atene. News, studi quotidiani con Federica Frola e Alessandro Acton e approfondimenti quotidiani anche su Sky Sport 24.A seguire ci sarà su Sky anche Wimbledon (6000 match negli ultimi 13 mesi trasmessi da Sky) dal 1 al 14 luglio.

Dai campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese andranno in onda su Sky circa 750 ore live per la 137esima edizione del The Championships, che terminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 13 luglio) e quello maschile (domenica 14 luglio). Inoltre dal 26 luglio all’11 agosto ci saranno le Olimpiadi: gli abbonati Sky avranno a disposizione 10 canali eurosport e 1000 ore aggiuntive sui Giochi. Su Sky Sport 24 la squadra di inviati formata da Federica Lodi, Sara Cometti, Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi seguirà attimo per attimo, con collegamenti live e interviste, i Giochi Olimpici parigini per riportare l’atmosfera e le emozioni di un evento unico.

Guido Meda dai motori alla vela

Grande novità sarà l’America’s cup di vela, con Guido Meda che lascerà momentaneamente i motori per fare la voce della manifestazione. Sky, per l’occasione, si prepara a garantire una copertura eccezionale con circa 180 ore live e un canale interamente dedicato, Sky Sport America’s Cup (205). La più iconica delle manifestazioni veliche mondiali, oltre che il più antico trofeo nella storia dello sport, che risale al 1851 e celebra quest’anno la sua 37esima edizione, si svolgerà nelle acque di Barcellona.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta tutte le regate della competizione con studi pre e post, un inviato e gli speciali di approfondimento. La sfida italiana, anche per questa edizione, sarà rappresentata da Luna Rossa. Le regate preliminari della Louis Vuitton Cup, che designeranno lo sfidante ufficiale, si svolgeranno dal 22 al 25 agosto, il Round Robin dal 29 agosto all’8 settembre, con semifinali dal 14 al 19 settembre e la finale dal 26 settembre al 5 ottobre. Chi si aggiudicherà il ruolo di sfidante ufficiale di Team New Zealand prenderà parte alla finale dell’America’s Cup, dal 12 al 21 ottobre. Non mancheranno le regate della Women’s America’s Cup (10-26 settembre) e la Youth’s America’s Cup (29 settembre – 13 ottobre).

Lo speciale mercato e i motori

Il programma di mercato “Calciomercato l’originale” con Bonan e Di Marzio sarà itinerante, otto puntate in giro per l’Italia a partire da Fano, poi Senigallia il 14 giugno giorno Alassio, Cervia-Milano Marittima, Grado in Friuli, Reggio Calabria e dopo una pausa ad agosto a Val di Fassa . Come da tradizione, la musica sarà protagonista delle serate estive di Calciomercato – L’Originale, con Leonardo Lagorio che anche quest’anno accompagnerà le puntate con le sue melodie. Le emozioni estive e l’idea di viaggio per l’Italia saranno i temi della nuova canzone, “Un’emozione a pelle”, scritta e interpretata dalla voce di Alessandro Bonan con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio

Su Sky sarà un’estate caldissima anche per i motori, che non lasceranno soli gli appassionati neanche per un fine settimana con circa 500 ore di eventi live. Ogni domenica una gara con tanti duelli da vivere su Sky e in streaming su NOW. La stagione 2024 della Formula 1, dopo il GP del Canada (9 giugno) entrerà nella fase dei Gran Premi europei. In sequenza ecco il GP di Spagna (23 giugno), il GP d’Austria (30 giugno), il GP di Gran Bretagna (7 luglio), il GP d’Ungheria (21 luglio), il GP del Belgio (28 luglio) e il GP d’Olanda (25 agosto). Una serie mozzafiato che culminerà con uno degli eventi più attesi dai tifosi italiani: il GP d’Italia sul circuito di Monza (1° settembre).

Il campionato del mondo di MotoGP risponde con una serie di appuntamenti ricchissima. L’Italia è protagonista già all’inizio dell’estate: domenica 2 giugno le moto sfrecceranno sul circuito del Mugello, culla del tifo tricolore. Si proseguirà poi con il GP d’Olanda (30 giugno), il GP di Germania (7 luglio), il GP di Gran Bretagna (4 agosto), il GP d’Austria (18 agosto) e il GP di Aragon (1° settembre). Gran finale dell’Estate Italiana domenica 8 settembre sul circuito di Misano Adriatico per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.