Milan: Leao rivela cosa gli ha chiesto Ibra, Fonseca spiega l'acquisto di Pavlovic

L'asso portoghese si confessa alla Gazzetta. Il tecnico ha dato il benvenuto al difensore serbo dopo il successo contro il Real Madrid

A tutto campo. Proprio come sul rettangolo di gioco. Rafael Leao è stato protagonista di un’intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha toccato una molteplicità di temi passando dalla vita privata alla sfera professionale: “Tra poco diventerò papà di due gemelli. Dovrebbero nascere a novembre. Sono sicuro che sarà un’esperienza molto carina, a me i bambini piacciono. Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei”. L’attaccante del Milan si è raccontato tra curiosità e retroscena.

Milan, Leao: “Voglio fare più gol”

Leao ha spiegato: “Uscire ai quarti all’Europeo è stato un momento difficile, ma quella resta una bella esperienza. Le vacanze in famiglia poi mi hanno fatto bene: invece di venire qui in New Jersey da Miami, sono passato dal Portogallo per vedere i miei parenti. Sono loro che, nei momenti bassi o in quelli belli, mi stanno vicino. Ora sono carico per la stagione, sono felice di rivedere i compagni e fare un’altra stagione con questa maglia. Voglio fare più gol, è chiaro: cercherò di fare tutte e due le cose, le giocate e i gol. In campo posso adattarmi, posso giocare vicino all’attaccante ma ora, con un calcio più tattico, le squadre si mettono dietro e occupano molto la zona centrale. Non gioco da anni spalle alla porta e ho bisogno di spazio, di guardare tutto il campo”.

Leao su Fonseca

L’impatto con Fonseca: “È una persona diretta, molto, fa capire subito quello che vuole. Le sue squadre hanno giocato sempre un bel calcio e per gli attaccanti è top: mi vedo bene con lui e anche i compagni sono contenti. Gli allenamenti sono molto intensi, sempre con la palla: secondo me abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco, sarà bello. L’identità del Milan storicamente è con la palla e qui tutti i giocatori sono coinvolti nel possesso: secondo me è l’allenatore giusto. Mi chiede di stare largo, cercare la palla, fare uno-due per arrivare vicino all’area”.

Leao sul rapporto con Ibrahimovic

Il rapporto con Ibrahimovic: “Parliamo molto. Quando giocavamo l’amicizia era diversa, lo avevo sempre al mio fianco. Ora se ho bisogno, so che posso chiamarlo a qualsiasi ora. È una delle persone che possono portarmi a un altro livello. Mi parla di mentalità, dice che in campo devo essere più cattivo. Quindi c’è un nuovo obiettivo per il prossimo anno: essere più cattivo”.

Fonseca presenta Pavlovic

Tra i nuovi compagni di squadra, Leao giocherà con il difensore serbo Strahinja Pavlović. Direttamente dalla tournée negli Stati Uniti, dopo il successo sul Real Madrid grazie a un gol di Chukwueze, ci ha pensato Fonseca a spiegare i motivi alla base della scelta di ingaggiarlo dal Salisburgo: “Ha aggressività, è un difensore di piede sinistro e porterà fisicità alla squadra. I giocatori che sono qui negli Stati Uniti hanno vantaggi, perché lavorano con noi dall’inizio. Pavlovic però non farà fatica a imparare il nostro modo di giocare e difendere”.