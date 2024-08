Juventus, la Thiago Motta Cam rivela i segreti del tecnico: altro che Spalletti o Allegri

Le differenze con Allegri emerse dalla CAM esclusiva, e il netto distacco del neo tecnico bianconero con lo stile di Spalletti sulla panchina azzurra

Compostezza, pacatezza e modi di fare da gentleman. Siamo ben distanti dai periodi passati fatti di urla, risse in campo, talvolta parolacce ben udibili anche microfoni posizioni a metri di distanza e giacche buttate via al vento con forza e rabbia dall’ex allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. Il neo tecnico è tutta un’altra storia: dagli accorgimenti tattici dati ai suoi giocatori con garbo e fermezza alle proteste pacate. La ‘Thiago Motta CAM’ , mostrata dal sito della Lega serie A, è già una rivelazione che mostra netto distacco da altri allenatori come il CT della Nazionale, Luciano Spalletti, che ad Euro 2024 ha combinato di tutto e di più in panchina, per spronare i suoi calciatori a dare il meglio. Come ha esultato il neo tecnico bianconeri ai gol segnati contro il Como e come si è comportato Thiago Motta con gli arbitri alla sua prima ufficiale alla guida della Juventus.

Thiago Motta CAM: l’esultanza del tecnico ai gol

Tre ‘esultanze’, se così si possono chiamare. Thiago Motta ha stupito tutti per il suo carattere da veterano ma alquanto garbato. Al tecnico bastano tre sorrisi e qualche stretta di mano ai suoi collaboratori per festeggiare i tre gol d’esordio dei bianconeri allo Stadium. Qualche applauso dopo il gol di Mbangula e Weah e qualche accorgimento tattico spiegato ai suoi uomini anche nell’azione che li ha portati in rete. Correzioni minime da parte dell’allenatore che si è limitato a guidare la squadra senza stravolgerla sul piano tattico.

Thiago Motta CAM: come ha protestato con gli arbitri

“E’ nostra, è nostra!” Basta questo al tecnico per mettere ‘pressione’ ai direttori di gioco e ai guardalinee. “E’ uscita, occhio.” oppure una, volta o massimo due, le braccia allargate in segno di non totale condivisione della direzione arbitrale. Ma basta poco al neo tecnico bianconero per farsi sentire in una serata in cui gira tutto alla grande per la Juventus con le tre reti al Como. Siamo ben lontani dalle proteste e show di Allegri a bordocampo.

Thiago Motta CAM: le differenze con Spalletti e Conte

Se ad Euro 2024 le telecamere esclusive della RAI e di Sky avevano immortalato il CT degli Azzurri – con una Spalletti CAM dedicata – in comportamenti alquanto bizzarri in panchina, per il modo in cui ha dato le indicazioni tattiche ai suoi uomini, Thiago Motta si mostra alquanto sicuro e tranquillo alla prima di campionato in bianconero. Nervoso negli atteggiamenti, invece, è stato Antonio Conte che alla guida del Napoli ha già incassato tre gol dal Verona e si è lasciato andare a qualche labiale di dubbia interpretazione che, secondo gli esperti, pare abbia detto: “Dai, stiamo con coso: Juan Jesus. Mettiamo Olivera.”