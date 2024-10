Inter, Barella e Cahlanoglu nelle carte dell’inchiesta e i pm potrebbero convocare presto anche Inzaghi e Zanetti

La Procura di Milano potrebbe sentire Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria nell'ambito dell'inchiesta ultrà, intanto emergono anche i nomi di Barella e Cahlanoglu avrebbero avuto contatti con i capi della Curva Nord

Spuntano altri nomi di rilievo nell’inchiesta ultras riguardante Inter e Milan che sta tenendo scuotendo il mondo del calcio italiano. Dopo Milan Skriniar e Davide Calabria, sono usciti anche i nomi di altri due calciatori nerazzurri, Nicolò Barella e Hakan Cahlanoglu – che però non risultano indagati -, che hanno avuto contatti diretti con i capi della Curva Nord.

Intanto i pm Storari e Ombra si preparano al prossimo passo e nei prossimi giorni potrebbero convocare anche Simone Inzaghi, Javier Zanetti, Milan Skriniar e Davide Calabria.

Spuntano i nomi di Barella e Cahlanoglu

Dopo quello di Milan Skriniar sono spuntati altri due nomi di tesserati nerazzurri che hanno avuto a che fare con i capi ultras dell’Inter. Si tratterebbe di Nicolò Barella e Hakan Cahlanoglu, che – come si evince da una conversazione tra Marco Materazzi e Marco Ferdito risalente al 26 maggio 2023 – sarebbero stati interpellati per la questione relativa i biglietti della finale di Champions League di quella stagione.

Il capo della Curva Nord ha infatti affermato “di aver incontrato Calhanoglu e il calciatore Barella, per parlare delle criticità sorte per la vicenda dei biglietti della finale di Champions League, e avrebbe appreso perfino le lamentele del calciatore turco per il comportamento della società interista” secondo quanto riportato nell’ordinanza.

L’incontro di Cahlanoglu

Questa non è l’unica conversazione in cui compare Cahlanoglu. Da altre telefonate è emerso come il centrocampista turco avrebbe anche passato una serata con la famiglia di Antonio Bellocco e visto più volte lo stesso Ferdico.

Dalle carte dell’ordinanza si capisce come il turco “avrebbe dovuto trascorrere, nel mese di agosto una serata a cena con la propria famiglia, unitamente a quella di Antonio Bellocco» e che “Ferdico avrebbe incontrato il calciatore turco ricevendo in dono magliette ufficiali consegnate poi ad Antonio Bellocco”.

PM pronti a sentire Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria

Intanto la Procura di Milano, che sta indagando sulla questione, nei prossimi giorni potrebbe convocare alcuni dei personaggi interessati – come Simone Inzaghi, Javer Zanetti, Milan Skriniar e Davide Calabria – per interrogarli come persone informate sui fatti riguardanti le pressioni, le violenze e le intimidazioni degli ultrà.