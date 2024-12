Libertadores, Botafogo trionfo in 10, definito quadro Mondiale per club con Inter e Juventus, quando c'è il sorteggio

In 10 dopo 30" il Botafogo conquista Champions sudamericana battendo 3-1 l'Atletico Mineiro dell'ex Napoli Vargas e stacca il pass per Mondiale Club

La Coppa Libertadores continua a parlare brasiliano. Nella finale tutta verdeoro tra Botafogo e Atletico Mineiro andata in scena al Monumental di Buenos Aires è la squadra di Rio ad alzare al cielo la Champions sudamericana staccando così l’ultimo pass disponibile per il Mondiale per club.

Libertadores, il Botafogo trionfa con un uomo in meno

La finalissima nella capitale argentina si apre subito con la follia di Gregore, che, dopo soli 30 secondi, lascia il Botafogo in dieci per un’entrataccia su Fausto Vera. Già, il centrocampista del Fogão alza troppo la gamba finendo per colpire l’avversario alla testa con i tacchetti.

Ciò nonostante, i bianconeri piazzando un uno-due micidiale prima dell’intervallo: Luiz Henrique apre le danze al 35′, Telles raddoppia su rigore al 44′. A inizio ripresa l’Atletico Mineiro torna in corsa con la meteora ex Napoli Edu Vargas, appena entrato in campo al posto di Gustavo Scarpa, ma in pieno recupero Junior Santos fissa il risultato sul 3-1 consentendo al Botafogo di salire sul tetto del Sud America.

È sempre più dominio brasiliano: il confronto con l’Argentina

Dal 2019, ormai, la Coppa Libertadores è un affare il brasiliano. Con il successo del Flamengo ai danni dei campioni in carica del River Plate ha avuto inizio l’egemonia verdeoro.

Il Mengão si è imposto due volte proprio come il Palmeiras, mentre la scorsa edizione ha trionfato la Fluminense che ha piegato 2-1 il Boca Juniors ai tempi supplementari. Grazie a questa serie che ha permesso al Brasile di raggiungere quota 24 vittorie, l’Argentina – con 25 titoli – è sempre più vicina.

Il Botafogo al Mondiale per club: ora il quadro è completo

Bisognava solo aspettare la finale della Coppa Libertadores per completare il quadro delle 32 squadre che dal 15 giugno al 13 luglio 2025 parteciperanno alla prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti.

Dodici le europee ai nastri di partenza, tra cui Inter e Juventus, sei le sudamericane, cinque le squadre del Nord e Centro America, Inter Miami di Messi compresa, quattro le africane e le asiatiche, infine un club dell’Oceania. Previsti otto gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due approderanno alla fase a eliminazione diretta.

Quando si farà il sorteggio del Mondiale per club

Per conoscere le avversarie di Inter e Juventus e tutti i gironi, bisognerà aspettare giovedì 5 dicembre. Quando in Italia le lancette dell’orologio segneranno le 19:00 in punto, a Miami si procederà col sorteggio, che sarà visibile anche in streaming sul sito di FIFA+ e su FIFA.com.

