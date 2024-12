Inter, Oaktree sempre più convinta nel progetto: come cambia la strategia futura e la nuova responsabilità di Marotta

Oaktree vuole far grande l'Inter: dal nuovo stadio al restyling del centro sportivo, più soldi per il mercato e porte aperte negli States. Gli obiettivi della proprietà nerazzurra

Il secondo posto nel girone unico di Champions League e la rincorsa al Napoli capolista hanno rafforzato l’entusiasmo di Oaktree, pronta a investire ulteriormente nell’Inter, per costruire una squadra capace di dominare in Serie A e competere con i top club in Champions.

Nulla sarà lasciato al caso: maggiore presenza, rinnovi più rapidi, sviluppo commerciale, nuovo stadio e il restyling di Appiano Gentile, sono questi gli obiettivi della proprietà nerazzurra, a sei mesi dall’insediamento dopo la parentesi Zhang.

Inter, Oaktree investe su stadio e centro sportivo

L’Inter ha cambiato marcia. In Europa va forte, in Italia è in corsa per campionato e Coppa Italia e il futuro, dentro e fuori dal campo, appare sempre più roseo. Ieri Giuseppe Marotta e Oaktree hanno festeggiato i primi sei mesi da presidente e proprietaria. Terminata la fase di studio, si entra di corsa nella fase operativa, accelerando sui diversi punti in programma.

Ora è tutto più rapido rispetto al passato, agli stalli e alle preoccupazioni legate alla gestione Zhang: i risultati sportivi sono propedeutici al salto di qualità che l’Inter vuole compiere attraverso la costruzione di un nuovo stadio e il rinnovamento di Appiano Gentile.

“Un nuovo stadio è un asset importante per generare ricavi che servono alla sostenibilità del club e produce un grande senso di appartenenza”, ha dichiarato Marotta, come si legge su La Gazzetta dello Sport.

L’Inter vuole costruirsi uno stadio nuovo, di proprietà, con il Milan, dove ora sorge il San Siro: “Oaktree ci appoggia, abbiamo una forza maggiore rispetto al passato nell’ambito delle strutture”, ha proseguito Marotta. Un nuovo stadio garantirebbe al club circa 60 milioni di euro di ricavi a stagione in più, rispetto ai 70-75 guadagnati attualmente, per un totale di 130 milioni di euro: cifre toccate dai top club europei tedeschi, inglesi e francesi.

L’Agenzia delle Entrate ha valutato il “Meazza” 197 milioni di euro lordi, escluse le spese relative alle opere pubbliche non a carico di Inter e Milan. L’investimento, dunque, si aggira sui 200 milioni di euro, con l’obiettivo di concludere la ricostruzione dell’impianto sportivo entro il 2030.

Anche il centro sportivo di Interello verrà migliorato, con interventi strutturali e un restyling del centro sportivo di Appiano Gentile. Verrà terminato il progetto iniziale, che fu interrotto sotto la gestione Zhang: nuovi uffici, una sala stampa più grande e un secondo ristorante.

Inter, rinnovi più rapidi e più fondi per il mercato

Sul fronte rinnovi e mercato, la gestione Oaktree, più snella e veloce, ha portato già grossi benefici. Basta trattative che si protraggono a lungo generando rischi inutili e complicanze, come nel caso del rinnovo di Lautaro Martinez.

Il mercato non sarà più votato al low cost e ai parametri zero, l’Inter tornerà a spendere per i cartellini, investendo con fermezza, rinforzando l’organico a disposizione di Simone Inzaghi per competere in Italia e soprattutto in Europa. E poi, fari puntati sui talenti, sui calciatori di prospettiva, alla ricerca di nuovi Barella e Lautaro, che nel 2018 costò “appena” 18 milioni di euro.

Inter, con Oaktree porte aperte negli Stati Uniti

Del rinnovamento portato da Oaktree ha beneficiato anche l’area Corporate, ampliata con quattro nuove figure, tra cui Giorgio Ricci, nuovo Chief Revenue Officer del club.

Ma agli investimenti devono far seguito ricavi più elevati. Verrà battuto un mercato meno trattato, come quello degli Stati Uniti, attraverso delle iniziative da mettere in atto nei prossimi mesi. Negli States, infatti, si disputeranno il primo Mondiale per Club allargato a 32 squadre (nel 2025) e il prossimo Mondiale (nel 2026). Un motivo in più per investirci.